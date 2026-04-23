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Bcl, buona la prima

domenica, 3 maggio 2026, 21:18

Basketball Club Lucca – Baskers Forlimpopoli

22/23 – 40/38 – 69/48 – 81/67

22/23 – 18/15 – 29/10 – 12/19

BCL: Landucci 3, Valentini 11, Dorocker 5, Donati ne, Dubois 16, Barsanti ne, Simonetti 6, Del Debbio 6, Pierini 7, Pichi 6, Trentin 21, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Forlimpopoli: Borciu, Brighi 8, Brighi 9, Ruscelli, Vico 9, Apparuti ne, Benzoni, Giudici ne, Fin 10, Bracci M 3, Bracci J 12, Di Sibio 16. All. Tunidei , ass. Camporesi.

Dopo un minuto di silenzio dedicato ad Alex Zanardi, prende il via la serie dei play-off per il BCL e il Baskers Forlimpopoli. Palla conquistata dagli ospiti e dopo un paio di transizioni il primo canestro è per Jonas Bracci da fuori, Valentini risponde da due poi Vico e di Sibio per il 6-9 a cinque minuti dall'inizio. Drocker pareggia il conto e Pichi replica per il 12-9. Vico dalla distanza sigla il 16-17 a due minuti dal primo riposo e dalla lunetta arrivano altri due punti, ma a riportare il punteggio in parità ci pensa Del Debbio, poi ancora Bracci che chiude il primo quarto sul 22-23, con Di Sibio, Vico e Jonas realizzatori di 21 punti dei 23 di fine quarto.

Il BCL riparte con Del Debbio da tre, la replica arriva, prima dal solito Bracci e poi da Di Sibio per il 25-27, poi con Brighi prova ad allungare portandosi sul più quattro a cinque minuti dal riposo, il BCL è fuori ritmo e le basse percentuali al tiro sia da fuori che da sotto non aiutano. Sono gli ospiti a tenere le briglia del match ed il BCL spesso si trova a rincorrere gli avversari subendone la migliore precisione al tiro.

29-36 con tre minuti ancora sul cronometro, un tempo più che sufficiente per ricucire e rimettere la partita sui binari più congeniali al BCL. A dare il "là" è Trentin, poi Pierini, Valentini e ancora Trentin per il nuovo vantaggio 37-36, Forlimpopoli ribalta ancora, ma è Dubois a chiudere in positivo il secondo periodo, con un gioco da tre per il 40-38. Dubois apre le danze della ripresa per il più 4 biancorosso, ed ancora lui sigla il più 7, ma c'è anche un grande Pichi che stoppa un pericoloso attacco a canestro degli ospiti.

Il BCL è rientrato in campo con idee decisamente più chiare imponendo il suo di ritmo che gli consente di allungare al più 9 dopo quattro minuti di gioco, poi Valentini va per il 51-41 con gli ospiti in lunetta per racimolare un solo punto. Dubois, Trentin e Valentini tentano la fuga con 58-41 con tre giri di cronometro alla terza sirena. In questa fase di gioco Forlimpopoli prova ripetutamente ad entrare in area, sbattendo contro una difesa ben organizzata, dovendosi accontentare di qualche giro sui liberi per provare a tenere il passo biancorosso.

Il BCL adesso è in pieno controllo del match con un margine di 20 punti sugli ospiti e un minuto scarso alla sirena, Forlimpopoli va a canestro da due, ma è pronto Dubois a replicare per il 69/48 di fine terzo quarto.Ultimo periodo per la prima partita degli ottavi di finale che i biancorossi stanno controllando con un buon margine, ma che ancora non può essere considerato utile a mettere in ghiaccio la partita, il Baskers Forlimpopoli proverà in ogni modo a ricucire il grosso divario, mentre per il BCL potrebbe essere sufficiente tenere il passo degli ospiti e fare scorrere il tempo.

L'inizio come prevedibile è per i Baskers che recuperano quattro punti ai quali risponde Valentini e Pierini per il più 18 a cinque minuti dal termine.Fin si esibisce due volte dalla distanza, poi Forlimpopoli va a segno da due per il 74/62, la sua spinta è sempre più forte e decisa e i biancorossi stanno subendo il pressing avversario che canestro dopo canestro risalgono al meno 7, con 120 secondi precisi al termine della partita.

Pichi da fuori fa esplodere il palatagliate, sono dieci i punti di distacco dagli ospiti e sono 90 i secondi rimasti. Drocker dai liberi firma la prima vittoria del BCL nei play-off per l'81-67, contro un coriaceo Forlimpopoli che si è dovuto arrendere agli 11 canestri di Valentini, ai 16 di Dubois, ai 21 di Trentin e a tutti gli altri che hanno portato punti alla causa, ed ora mercoledi 6 tutti in trasferta a Forlimpopoli per provare a chiudere la serie.

Grazie

Valter Tardelli