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Bcl, ultimo atto della stagione regolare

sabato, 25 aprile 2026, 15:07

Poche ore ancora e sulla prima fase del campionato di serie B Interregionale scorreranno i titoli di coda. Usando un termine televisivo noto ai più, domenica 26 aprile si abbatterà sul campionato la ghigliottina che dividerà in cinque parti distinte il campionato.

Da una parte le 8 squadre che accederanno ai play-off, a loro volta suddivise in due gruppi, le prime quattro, tra cui il BCL, saranno teste di serie ed avranno il vantaggio di giocare la prima partita e l'eventuale bella degli ottavi di finale in casa, le altre 4, giocheranno la prima e la bella in trasferta, dall'altra parte ci sono le posizioni di classifica che decideranno chi resta, chi fa i play-out e chi retrocederà. Il BCL chiude la prima fase con l'ennesima trasferta senese per giocarsi la prima posizione di classifica contro la Virtus Siena, attualmente quarta, a sua volta in lotta con la Verodoll Tuscopharm Cecina che le sta con il fiato sul collo

I senesi sono in una fase molto positiva, hanno infilato sette vittorie consecutive e sicuramente si presenteranno super motivati al Palacorsoni con la chiara intenzione di battere la capolista ed usare la vittoria come un viatico per i play-off.

In casa BCL non mancano le motivazioni per far bene e per spuntarla sulla rivale Mens Sana. Per essere certi di far propria la prima posizione che porterebbe innegabili vantaggi nella fase dei play-off è ovviamente necessario vincere, ma per il piacere dei matematici, di combinazioni perché ciò si avveri, ce ne sono almeno altre due. La prima ed ovvia, è che nel caso il BCL esca sconfitto, anche la Note di Siena Mens Sana che domenica dovrà rinunciare a Perin perda il confronto con la Vismederi Costone, ma ne esiste una successiva e richiederà uno sforzo matematico più che atletico.

Con l'eventuale sconfitta del BCL e la vittoria della Mens Sana le due squadre si troverebbero ambedue al vertice della classifica ed essendo appaiate nella differenza canestri tra andata e ritorno, si dovrà procedere alla somma di tutti i canestri fatti e subiti nell'arco del campionato per estrapolarne un parametro che sarà quasi sicuramente identico nelle prime cifre, per l'una e l'altra squadra, differenziandosi solo nei decimali, quelli che alla fine diranno chi è primo o secondo.

Come ormai è consuetudine al Palacorsoni di Siena, andrà in scena un match difficile e complicato per quanto è alta la posta in palio, ma soprattutto perché il BCL non potrà presentarsi con il suo roster al completo, trovando conferma di ciò nelle parole di coach Olivieri "la Virtus Siena è una squadra che sta facendo molto bene nell'ultimo periodo. Si giocano il quarto posto e noi il primo. Ci misero in grande difficoltà all'andata con Morciano e Gianoli. Dal canto nostro dovremo fare a meno di: Drocker che ha subito un lieve infortunio al ginocchio con Torino; Valentini che si deve curare per un problema pregresso e Barsanti che è in recupero ma non può ancora scendere in campo. Stiamo impostando l'assetto tattico in modo da sopperire a queste mancanze nel migliore dei modi. Vogliamo cancellare subito la brutta prestazione di domenica scorsa e tuffarci nella settimana dell'inizio dei play off nel migliore dei modi.

I numeri dicono che la Virtus ha dieci vittorie casalinghe e tre sconfitte, mentre il BCL si può fregiare di dodici vittorie esterne e una sola sconfitta. Realizza però di più la Virtus con 84,2 di media contro gli 82,2 del BCL, ma subisce 73,2 punti contro i 69,9 dei biancorossi.Palla a due alle ore 18 di domenica 26 Aprila al Palacorsoni di Siena, arbitreranno l'incontro il Sig. Marinaro di Pisa e Pampaloni dI Arezzo