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Il Bcl vince anche a Siena e chiude da primo

lunedì, 27 aprile 2026, 07:40

Virtus Siena – Basketball Club Lucca

18/18 – 38/42 – 63/54 - 84/88

18/18 – 20/24 – 25/12 – 21/34

Virtus Siena: Liotta, Braccagni 16, Redaelli 3, Costantini 9, Calvellini 16, Morciano 9, Giannoli 14, Bartelloni ne, Guerra 3, Cini ne, Crocetta, Castellino 14. All. Evangelisti , ass.Totaro, ass. Piperno

BCL: Landucci 15, Drocker ne, Donati 3, Dubois 6, Barsanti ne, Del Debbio 26, Battaglia ne, Pierini 4, Pichi 11, Trentin 19, Cirrone ne. All. Olivieri, ass. Di Giabattista, ass. Sodini

Match che prende il via con Landucci che da sotto mette i primi due punti, mentre la Virtus sfrutta un buco nella difesa per andare a pareggiare il conto, 2-2 dopo due minuti del prima quarto. Del Debbio prova ad imporsi con tre punti dalla distanza, ma i padroni di casa sembrano essere molto concentrati e a quattro minuti dalla prima pausa impattano sul 9-9. Il BCL si riporta avanti con Trentin che chiude un gioco da tre in una partita molto equilibrata con continui ribaltamenti, a chiudere il primo periodi sono i padroni di casa che da fuori pareggiano con Castellini per il 18-18

E' la Virtus ad aprire il secondo periodo, ma un Trentin scatenato ribalta il punteggio e un ispirato Del Debbio prova a dare lo strappo portando il BCL sul 20-27 e ancora Del Debbio da tre porta il suo personale referto a 5 su 9 dagli oltre sei metri e un 20/30 sul tabellone.La risposta furiosa della Virtus li porta a recuperare otto lunghezze per il 28-32 con 4 minuti al riposo. Pichi prova ad allungare per il più 5, ma sono pronti i senesi a replicare da tre, Pichi insiste e realizza dall'area, Trentin ci mette del suo e manda al riposo le squadre sul 38-42.

Ripresa sotto il segno della Virtus che guadagna due punti in avvio, rientrata in campo con un piglio molto deciso, con il BCL costretto sulla difensiva, riuscendo a realizzare il primo canestro dopo tre minuti di gioco. E' un BCL che comunque sta tenendo bene il match, considerando le importanti assenze di Valentini, Barsanti e Drocker. A metà del terzo periodo sono quattro per squadra i punti fatti e le costruzioni delle azioni di gioco, risultano caotiche, il BCL ha perso in parte la sua organizzazione di gioco riuscendo però a mantenere un piccolissimo margine di vantaggio, 53/54 con due giri di orologio alla terza sirena

Morciano dai liberi ribalta e Calvellini mette da sotto il più tre e questa volta è la Virtus che prova a scappare con Braccagni che sigla il primo vantaggio importante con un più sei e di nuovo Braccagni fa volare la Virtus portandola al 63-54 alla terza sirena.

Le limitate rotazioni e l'assenza di giocatori importanti ha portato ad un super lavoro del quintetto in campo che si traduce in minore lucidità e minori canestri. A far male ai biancorossi è Braccagni, salito di livello in questa fase del match che realizza il 71-61.Landucci e Del Debbio recuperano al meno 6, ma l'inerzia è decisamente per i padroni di casa che tornano velocemente al più 10.

Del Debbio è un sorvegliato speciale dopo il primo tempo i falli su lui si sprecano viene così mandato sui liberi e la sua mano esperta non fallisce un colpo, per lui il meno sei, poi un botta e risposta tra Pichi e Braccagni ed infine mette tutti d'accordo Landucci che si porta al meno tre con quattro minuti ancora sul cronometro.

Sempre Landucci pareggia sul 78-78 la riposta che arriva è da fuori per il più tre casalingo, ma Landucci, un gigante in questa parte finale del match replica da tre, poi Dubois da sotto segna il più due, 81/83 e 60 secondi al termine. Canestro e fallo per i padroni di casa e il più uno casalingo, Pichi cerca di risolvere da fuori ribaltando ancora il risultato per l'84/86 con 18 secondi e palla in mano alla Virtus per l'ennesimo finale thriller, la Virtus sciupa la sua occasione e Del Debbio in contropiede scappa guadagnando due tiri dalla lunetta, portandosi a casa una vittoria incredibile con un roster dimezzato, a riprova della forza di questa squadra ed ora il BCL affronterà i play-off da prima della classe.