Tennistavolo Lucca: i verdetti dell'ultima giornata e il bilancio della stagione agonistica

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mercoledì, 22 aprile 2026, 17:24
La quattordicesima e ultima giornata di campionato ha sancito i verdetti definitivi per le formazioni del Tennistavolo Lucca, delineando un bilancio stagionale tra promozioni e retrocessioni.
Nel settore nazionale, la Serie A2 chiude l'anno con una sconfitta interna per 1-4 contro il King Pong, dove l'unica marcatura di Di Fiore non evita l'ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione, medesimo epilogo per la Serie C1 che, superata 5-0 nella trasferta contro il Physis Cascina, saluta la categoria; di segno opposto la marcia della Serie B2, che grazie al successo esterno per 5-3 sul TT Rimini firmato dalla tripletta di Pature e dalla doppietta di Bemi, consolida la terza posizione in graduatoria garantendosi la permanenza nel quadro nazionale.
Sul fronte regionale, la Serie C2 ha blindato la salvezza superando il DLF Viareggio A per 5-4 grazie alla prova di Madrigali (3), coadiuvato da Nottolini e Salani, mentre in Serie D1 entrambi i gironi hanno archiviato l'obiettivo salvezza nonostante le sconfitte di misura per 4-3: il gruppo A contro la Pol Casa Culturale A (punti di Ercolini D. e Marchesini) e il gruppo B contro Il Circolo Prato 2010 (Ciacchini e doppio Amabile/Ciacchini), con quest'ultima squadra che si attesta al terzo posto finale. Nelle categorie D2, il girone A ha terminato la stagione al terzo posto vincendo 6-1 a Volterra con i punti di Suppo, Mori, Ercolini, Stefani e del doppio Ercolini/Stefani, mentre i gironi B e C hanno centrato la permanenza in categoria rispettivamente dopo la sconfitta interna per 4-3 contro il TT Pistoia A (punti di Maccagnano e Giuntini) e la vittoria casalinga per 4-3 sul TT Pistoia B siglata da Carmassi, Viani e Dianda;
Le note più significative giungono tuttavia dalle vittorie dei gironi: la Serie D2/D ha superato l’Aics Sestese A per 5-2 con le doppiette di Nieri, Rossi e il punto del doppio Nieri/Chicca, guadagnando l'accesso ai play-off previsti per il 9 e 10 maggio per la promozione nella categoria superiore, mentre il settore D3 ha celebrato il salto di categoria in entrambi i raggruppamenti: la Serie D3/A ha infatti conquistato la vittoria del girone e la promozione in D2, traguardo raggiunto anche dalla Serie D3/B che ha travolto i Pulcini Cascina con un perentorio 7-0 firmato dalle doppiette di Donisi, Martinucci, Del Greco e dal relativo successo in doppio.
lunedì, 20 aprile 2026, 08:52
Si ferma alla 17° partita la super striscia positiva del BCL, che cade in casa per 62/72 ad opera di un Grantorino composto da ragazzi che vanno dal 2004 al 2008, una battuta d'arresto che alla luce del risultato positivo della Mens Sana tiene ancora in sospeso la pratica su...
sabato, 18 aprile 2026, 14:11
Sono ormai le ultime battute di un campionato lungo ed estenuante, portato avanti ad un ritmo infernale: domenica alle ore 18 al Palatagliate, i biancorossi affronteranno il Gran Torino. Per il Basket Day non saranno validi né gli abbonamenti né altri titoli che esentavano dal pagamento del biglietto
venerdì, 17 aprile 2026, 08:31
Ancora una vittoria, la sedicesima consecutiva, per i ragazzi di coach Olivieri che regolano per 94 a 85 il College Borgomanero. Drocker, Dubois, Del Debbio, Trentin e Pichi in doppia cifra. I giocatori della Lucchese sulle tribune premiati durante l'intervallo per la recente promozione
mercoledì, 15 aprile 2026, 16:56
Il BCL torna a giocare in casa per il recupero della 27° giornata, ospitando i piemontesi di coach Di Cerbo, il College Borgomanero. Un match che potrebbe non essere foriero di sorprese; ma bene rammentare che i piemontesi sono sempre stati pericolosi