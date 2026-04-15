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Tennistavolo Lucca: i verdetti dell'ultima giornata e il bilancio della stagione agonistica

mercoledì, 22 aprile 2026, 17:24

La quattordicesima e ultima giornata di campionato ha sancito i verdetti definitivi per le formazioni del Tennistavolo Lucca, delineando un bilancio stagionale tra promozioni e retrocessioni.

Nel settore nazionale, la Serie A2 chiude l'anno con una sconfitta interna per 1-4 contro il King Pong, dove l'unica marcatura di Di Fiore non evita l'ultimo posto in classifica e la conseguente retrocessione, medesimo epilogo per la Serie C1 che, superata 5-0 nella trasferta contro il Physis Cascina, saluta la categoria; di segno opposto la marcia della Serie B2, che grazie al successo esterno per 5-3 sul TT Rimini firmato dalla tripletta di Pature e dalla doppietta di Bemi, consolida la terza posizione in graduatoria garantendosi la permanenza nel quadro nazionale.

Sul fronte regionale, la Serie C2 ha blindato la salvezza superando il DLF Viareggio A per 5-4 grazie alla prova di Madrigali (3), coadiuvato da Nottolini e Salani, mentre in Serie D1 entrambi i gironi hanno archiviato l'obiettivo salvezza nonostante le sconfitte di misura per 4-3: il gruppo A contro la Pol Casa Culturale A (punti di Ercolini D. e Marchesini) e il gruppo B contro Il Circolo Prato 2010 (Ciacchini e doppio Amabile/Ciacchini), con quest'ultima squadra che si attesta al terzo posto finale. Nelle categorie D2, il girone A ha terminato la stagione al terzo posto vincendo 6-1 a Volterra con i punti di Suppo, Mori, Ercolini, Stefani e del doppio Ercolini/Stefani, mentre i gironi B e C hanno centrato la permanenza in categoria rispettivamente dopo la sconfitta interna per 4-3 contro il TT Pistoia A (punti di Maccagnano e Giuntini) e la vittoria casalinga per 4-3 sul TT Pistoia B siglata da Carmassi, Viani e Dianda;

Le note più significative giungono tuttavia dalle vittorie dei gironi: la Serie D2/D ha superato l’Aics Sestese A per 5-2 con le doppiette di Nieri, Rossi e il punto del doppio Nieri/Chicca, guadagnando l'accesso ai play-off previsti per il 9 e 10 maggio per la promozione nella categoria superiore, mentre il settore D3 ha celebrato il salto di categoria in entrambi i raggruppamenti: la Serie D3/A ha infatti conquistato la vittoria del girone e la promozione in D2, traguardo raggiunto anche dalla Serie D3/B che ha travolto i Pulcini Cascina con un perentorio 7-0 firmato dalle doppiette di Donisi, Martinucci, Del Greco e dal relativo successo in doppio.