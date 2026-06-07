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Bcl, a Siena l'ultimo ballo o servirà un altro giro di valzer?

martedì, 9 giugno 2026, 18:09

Tutti ad aspettare il gracchiare dell'ultima sirena del match che si giocherà a Siena mercoledì alle 20:45 nel tempio del basket italiano, ma soprattutto toscano. Allo scadere dei 40 minuti ci sarà una squadra che avrà staccato il biglietto per la serie B nazionale e una che sarà rimandata agli esami di riparazione, con la possibilità di staccare il secondo biglietto per la categoria superiore.

Nel frattempo, spulciamo numeri in cerca di qualcosa che dia certezze o indichi almeno dov'è la crepa da dove si potrebbe incuneare il BCL per far sua gara due. Al di là delle capacità tecniche di ogni singolo giocatore salta agli occhi un dato che ha sempre accompagnato le vittorie della Mens Sana e anche le sconfitte.

Ogni vittoria senese è stata caratterizzata dal predominio avuto nei rimbalzi e quando ha perso come nei play-off contro il College e l'USE Empoli, il conto dei rimbalzi è sempre stato in parità, mentre nelle vittorie la differenza dei rimbalzi conquistati dalla Mens Sana è sempre stata molto marcata.Ma una regola per essere confermata ha bisogno dell'eccezione e chi poteva esserlo se non il BCL che guardando ai numeri, per i senesi, la squadra di Olivieri potrebbe meritarsi l'appellativo di – bestia nera -.

La Note di Siena Mens Sana Basket, sia durante il campionato che nei play-off, ha perso una sola volta in casa e lo ha fatto contro il BCL, e dai confronti emerge anche un'altra cosa. Dei rimbalzi, al capitano Barsanti e ai suoi compagni deve interessare relativamente poco. In campionato quando è stato espugnato il Palaestra di Siena, si sono contati 31 rimbalzi per il BCL e 41 per i senesi, in gara uno la differenza era già preoccupante al primo quarto, 14 per gli ospiti e solo 6 per i biancorossi, diventati, a fine gara 29 e 48 per la Mens Sana.

E' evidente che Olivieri deve aver trovato la quadratura del cerchio per vincere senza dominare ai rimbalzi e questo aspetto darà quasi certamente da pensare ai biancoverdi. Ma più di numeri, dati, schemi, valutazioni, percentuali e chi più ne ha più ne metta, ciò che farà la differenza sarà la tenuta mentale, la concentrazione e la consapevolezza delle proprie forze. Il match sarà roba da coltello tra i denti e tutti quanti all'assalto come anche si aspetta coach Olivieri.

"Gara due si preannuncia molto difficile. Dobbiamo limare i dettagli che in gara uno sono stati appannaggio dei senesi come i rimbalzi. Siamo carichi e vogliosi di giocarci le nostre carte al meglio." Palla a due mercoledi 10 giugno alle ore 20:45 al Palestra di Siena. Dirigeranno l'incontro i signori Cavasin di Livorno e Marinaro di Pisa.