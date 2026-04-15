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Il Bcl inciampa al penultimo scalino

lunedì, 20 aprile 2026, 08:52

Basketball Club Lucca – Grantorino Draft

8/22 – 38/38 – 51/49 – 62/72

8/22 – 30/16 – 13/11 – 11/23

BCL: Landucci, Valentini 4, Drocker 13, Donati ne, Maltagiati ne, Dubois 19, Barsanti ne, Simonetti 5, Del Debbio 6, Pierini, Pichi 3, Trentin 12. All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Grantorino: Bertaina 3, Bossola 7, Zumstein 20, Ficetti 18, Losito, Fracasso 9, Grillo 2, Obaseki, Barla 8, Mancino 5, Ventigeno, . All. Ancona, ass. Agnelli

Palla a due conquistata dai biancorossi. che si involano a canestro con Trentin per i due punti del primo vantaggio, il Grantorino risponde con Zumstein che da il la ad un 0/9, per il primo importante break della partita, obbligando Olivieri a richiamare in panchina il quintetto per le adeguate contromisure.

L'uscita dai blocchi porta punti con Simonetti e Valentini, ma non a sufficienza per acciuffare i piemontesi che provano a scappare portandosi sull'8/19 a due minuti dalla prima pausa. Vantaggio che si dilata complice le bassissime percentuali al tiro fino all'8/22 di chiusura del primo quarto, ricalcando quanto accaduto nel girone di andata. Inerzia tutta a disposizione degli ospiti che aprono il secondo quarto con Fracasso che porta il punteggio sull'8/26.

Dubois si carica la squadra sulle spalle mettendo a referto 5 punti che danno respiro al BCL che sembra aver ritrovato la via del canestro, con Trentin dai liberi e Drocker in penetrazione per il meno 6 dopo quattro minuti della seconda frazione di gioco. Mancini replica da tre, ma Drocker non perdona e risponde con una delle sue bombe per 26/31 e Trentin dalla lunetta segna per il meno 3. Il BCL è salito decisamente in cattedra, dominando il secondo quarto con un parziale di 30/16 che gli permette di ricucire e andare al riposo sul 38/38.

Una nuova partita, quella CHE il BCL e il Grantorino si apprestano a fare con l'avvio della ripresa, due quarti per decidere le sorti del match.Sono gli ospiti ad aprire le danze, ma questa volta il BCL replica senza indugi tenendo bene il passo degli ospiti in un terzo tempino più guardingo e un score che sale più lentamente, 10 i punti realizzati in sette minuti dal BCL per il 50/49 a poco più di due minuti dalla terza sirena.Simonetti dai liberi per uno su due chiude il quarto con un possesso di vantaggio, 51/49 sul tabellone rimandando tutto agli ultimi 10 minuti.

Ancora una volta sono gli ospiti ad aprire il quarto, mentre il BCL questa volta non riesce a tenere il passo anche se nei primi minuti il gioco langue.Sugli scudi, questa volta sale il Grantorino che se pur lentamente allunga sui biancorossi che restano sistematicamente indietro fino a scendere al meno dieci che li condanna ad una sconfitta quanto mai inaspettata.

Si ferma alla 17° partita la super striscia positiva del BCL, cade in casa per 62/72 ad opera di un Grantorino composto da ragazzi che vanno dal 2004 al 2008, una battuta d'arresto che alla luce del risultato positivo della Mens Sana tiene ancora in sospeso la pratica su chi si potrà fregiare del titolo di vincente della prima fase del campionato, tutto rimandato all'ultima giornata di campionato, il BCL impegnato in trasferta con la Virtus Siena e la Mens Sana impegnata nel derby con la Vismederi Costone.