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Bcl, ecco gara due con Forlimpopoli

mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32

Gara due è alle porte: il secondo round degli ottavi di finale si giocherà questa sera alle ore 21 al Paladimensione Vending, conosciuto ai più come Pala Giorgini di Forlimpopoli. Il Baskers Forlimpopoli e il Basketball Club Lucca si affronteranno in un match tutt'altro che facile per nessuna delle due franchigie.

Mutuando i risultati dell'antica schedina del Totocalcio si può tranquillamente affermare che il risultato finale del match si potrebbe inquadrare nel classico "1X2"; per i romagnoli è una partita da dentro o fuori e questo fattore comporterà un approccio più aggressivo a quanto visto al Palatagliate.Nella prima dei play-off per il Forlimpopoli si sono fatti apprezzare Di Sibio, Bracci, Vico, ma anche Fin. In totale i romagnoli hanno messo a referto 7 giocatori e sicuramente in casa cercheranno di alzare le loro medie realizzative.

Non sarà però così semplice: di fronte ci sarà un BCL molto deciso a chiudere la serie velocemente sfruttando le molte possibilità offensive che possiede; in casa tutti e 9 i ragazzi entrati in campo sono andati a refert Probabile che il BCL prediliga un approccio alla partita altrettanto aggressivo cercando di dare da subito il proprio ritmo, a differenza di quanto fatto in gara uno, quando per vedere il vero Basketball Club Lucca al lavoro si è dovuto attendere la terza frazione di gioco.

Questo è quanto si può interpretare dalle parole di coach Olivieri "Gara due presenterà sicuramente degli aggiustamenti da entrambe le parti. Ci siamo preparati sulle situazioni che ci hanno messo più in difficoltà sia in attacco che in difesa. Dovremo essere anche bravi ad adattarci il prima possibile al metro arbitrale che potrebbe essere diverso da quello a cui siamo abituati di solito. I ragazzi sono tutti disponibili, qualcuno ha qualche piccolo acciacco ma niente di preoccupante."

Certamente i biancorossi hanno una chance in più rispetto al Forlimpopoli, un'eventuale vittoria chiuderebbe i giochi regalando ai ragazzi di Olivieri, oltre al passaggio ai quarti, qualche giorno in più per recuperare energie e preparare al meglio il prossimo incontro.

In caso di sconfitta il BCL tornerebbe al Palatagliate a giocarsi il passaggio del turno e affrontare una finale in casa con le tribune stracolme di suoi numerosi tifosi darebbe certamente ai biancorossi un vantaggio in più

I numeri fanno pendere, anche se non in modo deciso, il piatto della bilancia verso il BCL: per il Forlimpopoli sono 9 le vittorie casalinghe e 5 le sconfitte; per il BCL dei record sono 13 le vittorie esterne con una sola sconfitta, 76 i punti segnati e 67 quelli subiti, media perfettamente in linea con il risultato di gara uno, mentre sono 82,6 i punti segnati per il BCL e 70,9 quelli subiti. Palla a due questa sera, stasera alle ore 21 al Pala Giorgini di Forlimpopoli, arbitreranno la partita i Signori Flocco e Boldrini di Ancona. Chi non sarà al Pala Giorgini, potrà guardare la partita in diretta streaming sui canali social del BCL o del Baskers Forlimpopoli.