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Il Bcl passa a Forlimpopoli e raggiunge i quarti di finale

giovedì, 7 maggio 2026, 08:45

Baskers Forlimpopoli – Basketball Club Lucca

14/22 – 34/34 – 48/55 – 61/71

14/22 – 20/12 – 14/21 – 13/16

Forlimpopoli: Borciu, Brighi A 9, Brighi L 5, Ruscelli 6, Vico 12, Apparuti, Benzoni, Giudici, Fin 3, Bracci M 5, Bracci J 10. Di Sibio 11. All. Tumidei, ass. Camporesi.

BCL: Landucci, Valentini 8, Drocker 27, Donati ne, Dubois 12, Barsanti ne, Simonetti 4, Del Debbio 5, Pierini 2, Pichi, Trentin 13, Cirrone ne .All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Palla scodellata e il BCL passa subito alle maniere forti, Dubois, Trenti, Drocker per lo 0-9 dopo appena tre minuti. L'aggressività dei biancorossi ha colto di sorpresa i padroni di casa che forse si aspettavano un inizio piu soft come lo era stato all'andata, ma se il BCL vuole provare a chiudere deve mettere il prima possibile nell'angolo il Forlimpopoli. Ai 5 minuti sul tabellone si legge un 4-16, un ritmo di gioco impressionante che crea i presupposti per un match a senso unico.

Valentini e Drocker allugano al 4-22 quando mancano ancora tre giri di cronometro, e un nuovo timeout per Forlimpopoli. L'uscita dai blocchi è buona per I padroni hanno iniziato a stringere le maglie della difesa riuscendo ad arginare, almeno momentaneamente le incursioni del BCL, ma ancora non riescono ad essere produttivi come vorrebbero. Dai liberi racimolano tre punti, poi da sotto altri 2 punti per l11-22 ed ancora scavalcando la difesa dagli oltre 6 metri accorciano al 14-22 di fine quarto

L'inizio della seconda frazione di gioco è di impronta romagnola, i padroni di casa dopo aver sperimentato nel primo quarto nuove soluzioni difensive riescono a contenere molto bene Drocker e compagni. Diventando pericolosi anche in attacco, scardinando con Bracci e Di Sibio la difesa del BCL, poi Vico e Bracci riescono a colpire ripetutamente recuperando punti importanti, poi una nuova fiammata dei biancorossi per il più 7, un vantaggio che però dura poco, Bracci e Vco, ancora loro, in sequenza impattano alla sirena sul 34-34 così da dare il via a una nuova partita nella ripresa.

Di nuovo in campo dopo il riposo lungo e ad aprire è il BCL per il più 2, ma non dura il tempo per poterlo leggere che Forlimpopoli pareggia e agguanta il primo vantaggio dai liberi. Drocker risponde di precisione da fuori, ma non c'è tregua, Forlimpopoli replica a stretto giro di posta.

La voglia di vincere per entrambe le formazioni e tanta, una situazione emotiva che va a discapito del bel gioco, generando spesso situazioni di confusione che portano al fallo facilmente. Ai 5 minuti il BCL conduce per 44-50, Trentin poi riesce a trovare un varco e da sotto porta il BCL sul più 8. Forlimpopoli alza il ritmo del gioco , ma anche l'intensità fisica, nel tentativo di pareggiare i conti, ma questa volta è il BCL a tenere botta chiudendo la terza frazione sul 48-55, un più 7 che non può dare certezze, ma costringerà Forlimpopoli a sbilanciarsi ancora di più in avanti, lasciando spazi all'attacco biancorosso.

Il BCL parte bene nell'ultima frazione e riesce a tenere a distanza i padroni di casa, Simonetti, Drocker e Del Debbio vanno per il più 8.Forlimpopoli però non molla, per loro perdere significa uscire dai giochi, intanto i minuti passano e Forlimpopoli vede sempre più sfumare l'idea di giocarsi la bella al palatagliate, Brighi e Bracci ci provano arrivando al 56-67 con solo 90 secondi da giocare, ma il BCL è salito in cattedra, controllano e segnano, rispondendo canestro su canestro, tenendo un margine di sicurezza tra il più 9 e il più 11 in un finale diventato caotico per qualche fischio arbitrale non proprio corrispondente a quanto accade in campo.

61-69 con 25 secondi sul cronometro e palla in mano al BCL, secondi che separa la truppa di Olivieri dai quarti di finale, Del Debbio in chiusura si invola a canestro e chiude il match sul 61-71. Di nuovo il BCL ha dato prova di solidità, fisica e soprattutto mentale, non era una partita facile, Drocker, Dubois, Trentin e compagni non si sono mai persi d'animo, neanche neo momenti in cui la pressione dei padroni di casa si è fatta davvero pesante; adesso riposo e poi tutti in palestra per preparare la prima partita dei quarti di finale.