Rubriche



Il Bcl batte Virtus Siena nel primo quarto di finale

giovedì, 14 maggio 2026, 00:44

Basketball Club Lucca – Stosa Virtus Siena

11/18 – 34/31 – 62/46 – 77/65

11/18 – 23/13 – 28/15 – 15/19

BCL: Landucci 4, Valentini 8, Drocker 18, Donati, Dubois 22, Barsanti 2, Simonetti 4, Del Debbio 14, Pierini 4, Pichi, Trentin 1, Cirrone ne .All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Virtus Siena: Ense, Braccagni 4, Redaelli 2, Costantini 6, Calvellini 2, Morciano 3, Gianoli 16, Bartelloni 9, Guerra 11, Cini 2, Crocetta 2, Castellino 8. All. Evangelisti, ass. Totaro, ass. Piperno

Primo possesso per gli ospiti e primi tre punti che appaiono sul tabellone. La Virtus sembra voler impostare la sua gara sul ritmo e l'aggressività esercitando un forte pressing in attacco. Valentini va a canestro da due, ma ancora il BCL non sta performando come di consueto, mentre gli ospiti tutti protratti in avanti raggiungono il 5-9 alla metà del primo quarto. Un'aggressività che porta gli ospiti ad esaurire ben presto i falli a disposizione, dando un pass per andare sui liberi a Dubois che accorcia al 9-11, poi ancora Dubois da sotto per il pareggio a tre minuti dal primo break. La risposta della Virtus arriva da Gianoli e Braccagni che firmano l'11-16, guadagnando poi un passaggio in lunetta arrotondando all'11-18 di fine primo quarto.

Secondo quarto con gli ospiti in lunetta per uno su due, palla al BCL e Barsanti realizza da due, poi Del Debbio prova a scaldarsi i polsi con un canestro dalla distanza, anche Valentini prova a smuovere le acque siglando il 18-19. Gianoli con a referto già 10 punti guadagna un fallo che sfrutta a metà facendo uno su due al tiro, ancora un uno su due per la Virtus ad opera di Redaelli. Un match non propriamente bello, frammentato, che rende difficile costruire dei buoni giochi utili a finalizzare.Ai cinque minuti si accende Dubois che da fuori realizza, poi Pierini da sotto per il nuovo pareggio, un secondo quarto molto buono per i biancorossi che a metà del secondo tempino hanno costruito un parziale da 12-5.

E' una strana partita, molti falli con molti liberi sbagliati, poi improvvisamente si infiamma Dubois segna da tre e prende le distanze e sempre lui ruba due palle per altri quattro punti per il 34-26 sembra l'inizio giusto per scappare e mettere giù punti, ma la Virtus non sta a guardare e ricuce fino al 34-31 di fine quarto.

I biancorossi rientrano in campo senza Barsanti, costretto a fermarsi per un risentimento muscolare che gli impedisce di giocare.Ad aprire le danze è Drocker da due per il 36-31, Valentini gli fa eco e sigla il 38-31, poi Del Debbio ancora da tre e sempre Del Debbio dalla lunetta realizza altri importanti punti per il 45-36 dopo tre minuti della terza frazione di gioco.

Il BCL prova a salire in cattedra spingendosi al 49-36 con cinque minuti davanti prima che la sirena suoni.L'inerzia della partita è adesso per i biancorossi che con Drocker e Dubois arrivano al 56-41, a dare man forte alla squadra arriva anche Landucci che prima da sotto e poi dai liberi mette in cascina altri quattro punti per il 60-43 ad una manciata di secondi dalla terza sirena, il quarto si chiude con botta e risposta, prima Drocker da due, poi Morciano da tre.

L'ultimo quarto si apre con una serie di schermaglie reciproche, senza che il tabellone si aggiorni. I primi due punti arrivano dopo tre minuti e sono firmati da Del Debbio, poi è Dubois ad andare a canestro e Simonetti con due su due per il 68-49. Il BCL ha rallentato la sua spinta e non riesce a realizzare, consentendo alla Virtus di recuperare punti. A sbloccare l'impasse ci pensa Drocker chiudendo un gioco da tre per il 71-57 e tre minuti sul cronometro prima che la sirena metta fine ai giochi

Valentini aggiunge due pesanti punti, poi è Pierini a realizzare, 75-61 e 90 secondi al termine, il tempo per rubare palla e permettere a Dubois di mettere altri due punti per il più 14 e trenta secondi alla sirena. Una vittoria del BCL ottenuta con fatica, sudata, in un confronto con una squadra tosta, molto forte e determinata, adesso i ragazzi di Olivieri avranno a disposizione un paio di giorni di palestra e poi domenica andrà a Siena per provare a chiudere con gara due i quarti di finale.