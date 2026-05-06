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Bcl, ecco il quarto di finale

martedì, 12 maggio 2026, 11:56

Tutte le supposizioni, i molteplici progetti logistici elaborati anzitempo, sono totalmente svaniti con gli ottavi di finale. Sette delle otto squadre del girone D della Conference Centro sono state letteralmente spazzate via, l'unica rimasta a galla è la omonima della senese Virtus Siena, la Virtus Basket di Civitanova. Un'evidenza di quanto sia diverso il livello del basket giocato in Toscana, rispetto a quello della costa adriatica, tra la Romagna, le Marche e la Puglia, circoscrivendo la fase dei play-off ad una pratica da svolgersi con le stesse franchigie contro le quali si è battagliato per tutta la prima fase del campionato.

Ecco che per i quarti di finale il BCL si trova a giocare una nuova e decisiva partita con un avversario ormai storico e soprattutto ostico, la Virtus Siena. Di questa squadra se n'è parlato già ampiamente durante l'anno e non c'è molto di più da dire, se non ricordare che i precedenti confronti sono terminati con altrettante vittorie del BCL, un più 5 finale al Palataglate e un più 4 al Palacorsoni di Siena, a sottolineare la portata e forza della squadra senese, rivelatasi maggiormente proprio nell'ultima partita, vinta dal BCL grazie ad un rush finale messo in piedi da un grande Landucci e Pichi.

La Virtus Siena è approdata ai quarti di finale dopo una serrata serie giocata con Recanati, poi chiusa a gara tre non senza fatica; partite che hanno confermato il buono stato di forma della squadra allenata da Evangelisti che si è espressa ad alti livelli con i soliti Braccagni, Calvellini, Gianoli, Castellino e Guerra, tutti ragazzi con almeno 15 punti nelle mani.

A differenza della Virtus Siena che ha avuto solamente un paio di giorni a disposizione per recuperare dalla fatica di gara tre, il BCL ha chiuso la pratica degli ottavi a gara due, in casa del Forlimpopoli, avendo così molto più tempo a disposizione per ricaricare le batterie e preparare al meglio la prima partita dei quarti di finale, un piccolo vantaggio che potrebbe tornare utile per tenere alta l'intensità di gioco per tutti i 40 minuti della partita. La settimana appena trascorsa è servita in gran parte al recupero fisico dei ragazzi, soprattutto di quanti hanno lamentato alcune specifiche situazioni, nulla comunque che costringa Olivieri a lasciare negli spogliatoi qualcuno, di fatto sono problematiche comuni alla quasi totalità dei giocatori di tutte le squadre.

A fine campionato, dopo aver giocato, sempre con il piede schiacciato sull'acceleratore per oltre 30 partite, è naturale che la muscolatura ne risenta e che abbia bisogno di specifici trattamenti per evitare danni che potrebbero compromettere l'integrità, ed è proprio in questa ottica avere più tempo, può alla fine risultare un vantaggio.

Un fattore centrale anche per coach Olivieri "Gli allenamenti sono andati in modo soddisfacente e ci siamo preparati al meglio. Abbiamo recuperato tutti i giocatori e saremo pronti per gara uno di mercoledì. La Virtus viene da una grande gara tre, giocata a Recanati e in questa fase stanno giocando con grande qualità, per questo, nel preparare la serie siamo stati molto concentrati e minuziosi." Palla a due mercoledi 13 maggio alle ore 20:30, ingresso intero 12,00 €, ridotto, over 65 e under18, 8,00 €, gratuito per under14.