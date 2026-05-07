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Bcl a Siena a caccia del pass per la semifinale

sabato, 16 maggio 2026, 11:41

Domenica 17 maggio il BCL si muoverà alla volta di Siena per raggiungere il Pala Corsoni, il palazzetto che da un paio di anni ospita lo Stosa Virtus Siena. Giocare in casa la prima partita ed in trasferta gara 2 e di nuovo in casa l'eventuale gara 3, ovvero la bella, è un vantaggio acquisito con la posizione di classifica che una squadra ha al termine della regular season. L'ultima partita di campionato e per ironia della sorte, giocata al Pala Corsoni contro la Virtus Siena, ha incoronato il BCL come capolista, costando però ai senesi la possibilità di essere testa di serie nei play-off, scivolando dalla quarta, alla penalizzante quinta posizione.

Quello di domenica è un copione che sembra ripetersi, stessa trasferta, stesso campo, stesso avversario, con in palio però questa volta ben più di una posizione di classifica, per lo Stosa Virtus Siena potrà esserci una sola condizione, come si usa dire oltreoceano "Win or go home!". Per i senesi l'imperativo è vincere, in 40 minuti si giocheranno l'intera stagione e questo è quanto basta a far intuire quale sarà il livello di intensità e quanto potrà essere difficile vincere.

Sul versante biancorosso aver vinto la prima partita dei quarti non evita di sentire la pressione di gara 2, anzi per il detto o proverbio che sia, che dice: ripetersi non è mai facile, la tensione all'interno dello staff biancorosso c'è e si percepisce bene. Anche se usando un termine molto in voga ultimamente il BCL ha a disposizione due match point Il primo tentativo sarà in terra straniera al Pala Corsoni di Siena con l'intento di chiudere velocemente la pratica, il secondo sarebbe al Palatagliate dove avrebbe il supporto dell'immenso pubblico.

L'intenzione di chiudere i quarti di finale con gara 2, arriva forte e chiara anche da coach Olivieri "In gara due dobbiamo assolutamente limare alcune cose che non sono andate e partire da quello che di buono abbiamo fatto in alcuni tratti di gara. Sarà fondamentale migliorarsi perché Virtus domenica farà di tutto per riportare la serie al Palatagliate. Stiamo valutando in queste ore le condizioni di Barsanti e Pichi, non sappiamo ancora se potranno essere disponibili per domenica". Appuntamento per domenica 17 maggio alle ore 18 al Pala Corsoni di Siena. Arbitreranno l'incontro i Signori Zambotto di Rieti e Antonelli di Perugia