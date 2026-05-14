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Il Bcl stacca il biglietto per la semifinale

mercoledì, 20 maggio 2026, 23:08

Basketball Club Lucca – Stosa Virtus Siena

29/25 – 48/46 – 64/60 – 82/77

29/25 – 19/21 – 16/14 – 18/17

BCL: Landucci 2, Valentini 7, Drocker 23, Donati ne, Dubois 22, Barsanti ne, Simonetti 12, Del Debbio 8, Pierini 4, Pichi ne, Trentin 4, Cirrone ne. All.Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Virtus Siena: Ense, Redaelli 3, Costantini 19, Calvellini 10, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni ne, Guerra 11, Cini 4, Crocetta, Castellino 3. All. Evangelisti, ass. Totaro , ass. Piperno

Gare tre prende il via con ritmi altissimi, con gli ospiti all'assalto del canestro biancorosso realizzando i primi due punti della partita, poi è il BCL a prendere il gioco in mano con Drocker, Simonetti e Valentini per il primo vantaggio. Sono pronti però a rispondere Costantini e Redaelli per il più tre virtussino, ai cinque minuti sul tabellone si legge 14-17. Un match che ricalca il precedente con le due squadre si muovono appaiate nel punteggio, 19-19 con tre minuti davanti.

A dare una scossa ci prova Dubois realizzando quattro punti, ad accorciare per la Virtus ci pensa Gianoli per 23-22, con il BCL sui liberi per un due su due di Pierini, poi Valentini per altri due punti, ma di nuovo gli ospiti recuperano due lunghezze con Morciano, è però Dubois a chiudere il quarto sul 29/25.

Apre Simonetti su assist di Dubois e ancora Morciano dai liberi accorcia, poi Guerra per il 31-29 dopo due minuti di gioco una Virtus indiavolata trova in Guerra il suo migliore realizzatore mentre per il BCL è Drocker con a referto 15 punti. Per i biancorossi Dubois realizza altri due punti, ma la Virtus è decisa più che mai e continua a stare con il fiato sul collo al BCL che prova a scrollarseli di dosso usando Drocker come ariete con tre su assist di Del Debbio per il 48-44, con una manciata di secondi alla sirena, che la Virtus ormai esperte in soluzione al limite del tempo sfrutta benissimo con Costantini che chiude il secondo quarto sul 48-46

La ripresa inizia dai liberi con Trentin che riporta in vantaggio i biancorossi, risponde Gianoli sempre dalla lunetta per uno su due. Trentin sui liberi per altri due punti, poi Valentini in schiacciata dopo tre minuti della ripresa per il 54-48 in un match che data la posta in palio diventa con il passare dei minuti sempre più teso e a tratti spigoloso. I minuti della terza frazione scorrono mentre il BCL sembra aver smarrito la via del canestro, otto i punti realizzati dai biancorossi e sei dalla Virtus in otto minuti. Ad infiammare il numerosissimo pubblico del Palatagliate ci pensa Drocker e Dobois che firmano il 62-54. Una partita difficile contro un avversario che sembra avere una riserva infinita di carburante, tanto corre e spinge e sono gli ospiti a chiudere il quarto dai liberi per il finale di quarto di 64-60.

Apre l'ultima frazione di gioco Costantini, Simonetti replica e la Virtus va in controreplica per il 66-65. I primi minuti dell'ultimo quarto sono complicati per il BCL, due soli punti su diversi tentativi, al contrario invece i virtussini sembra entrati in confidenza con il canestro realizzando che li porta in vantaggio. A ribaltare nuovamente è Del Debbio dagli oltre sei metri per il 71-70 a cinque minuti dalla sirena finale. Un finale di partita che ha tutta l'aria di diventare l'esatta fotocopia del finale di gara due. Per gli ospiti Cini ribalta ancora e Dubois rende la cortesia 73-72 e Del Debbio allunga al più tre e ancora una volta Del Debbio fa saltare in aria le tribune con una nuova tripla per il 78-72 con due minuti davanti che sono un'eternità visti i precedenti. Dai liberi la Virtus recupera un punto, 76-73 e un minuto e dodici secondi sul cronometro da far trascorrere.

Costantini trova la tripla del meno tre e Dubois trova in appoggio due punti per l'80-76 in finale ad altissimo carico adrenalinico con la Virtus di nuovo in lunetta con 16 secondi sul cronometro Calvellani infila il primo e sbaglia il secondo 80-77 e palla in mano alla Virtus e 12 secondi da gestire per evitare sorprese. Fallo: l'arbitro fischia fallo su Drocker e dalla lunetta stacca il biglietto per le semifinali, 82-77 il finale di una partita da dentro o fuori che ha messo a dura prova tutti quanti, alla fine la spuntata meritatamente il BCL dimostrando che si può soffrire ma che non molla mai.