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Bcl, dentro o fuori

martedì, 19 maggio 2026, 17:20

Per il Basketball Club Lucca, il match che si disputerà mercoledì alle 20:30, sarà l'ultimo round che chiuderà i quarti di finale. La rocambolesca quanto incredibile partita, giocata al Pala Corsoni, terminata con la sconfitta per un solo punto del BCL, ha pareggiato i conti della serie, mettendo davanti a Olivieri e alla truppa di Barsanti la fatidica gara tre. Il canestro subito in quei nove decimi, a seguito di una rimessa perfetta della Virtus Siena che, per ammissione dello stesso coach Evangelisti, è stata provata tante volte in allenamento senza mai riuscire, è diventato per il BCL una doccia gelata.

Mercoledì non dovranno esserci tentennamenti, dubbi, nulla che possa incrinare la forza del gruppo, dimostrata a piene mani, proprio a Siena in gara due, quando, davanti ad un avversario così determinato che più volte ha allungato e dato ai biancorossi parziali da paura, il BCL è sempre rientrato arrivando in vantaggio a quei fatidici nove decimi.

Quella di Siena è stata una partita difficile, giocata senza il supporto di Barsanti e senza il lungo Pichi che sarebbe stato molto utile per conquistare qualche rimbalzo in più, ma è stata tormentata anche dalle uscite forzate con soste prolungate in panchina di Trentin e Valentini, messi ko dai duri scontri avuti con gli avversari.

Tanti fattori che hanno complicato la partita, facendo calare anche le percentuali al tiro, ma quello che non è mancato e che è emerso prepotentemente è stato il cuore, che i ragazzi hanno, questa volta, davvero gettato oltre l'ostacolo.

Un cuore che unito alla caparbietà di tutti quanti i giocatori aveva permesso di ribaltare il match.Purtroppo non è finita bene e la delusione è stata molto forte. Ma è durata il tempo necessario a salire in auto per tornare a casa; la delusione si è trasformata velocemente in una bomba ad orologeria carica di voglia di rivincita, determinazione e aggressività che deflagrerà in tutta la sua potenza sul parquet del Palatagliate mercoledì 20 maggio per proiettare il BCL alle semifinali.

Una forza e una determinazione che lo stesso coach Olivieri non cela: "Sarà la prima partita dell'anno da dentro o fuori, l'affronteremo con cattiveria agonistica e determinazione. Sarà fondamentale non concedere alla Virtus secondi possessi che in gara due ci sono costati la bellezza di ventun punti subiti. Dobbiamo scendere in campo con la faccia giusta consapevoli dei nostri punti di forza. Sarà battaglia e su ogni possesso dovremo dare il massimo." Inizio partita alle 20:30 mercoledì i20 maggio al Palasport di Lucca ad arbitrare sarà il signor Cavasin di Livorno e il signor Pittatore di Torino.