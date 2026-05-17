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Bcl, sotto con le semifinali

sabato, 23 maggio 2026, 17:44

L'asticella si alza ancora come il valore di ogni vittoria ottenuta in questa fase. Il BCL è a gara 1 della semifinale, a un passo dall'accedere per il secondo anno consecutivo alla finale che potrebbe far salire in B Nazionale la squadra

Prima però, Barsanti e i suoi compagni dovranno superare l'ostacolo Vismederi Costone Siena, una delle tre squadre senesi che di fatto hanno monopolizzato il campionato, insieme alla Virtus Siena, appena eliminata dalla corsa, e alla Mens Sana, oggi anche lei in semifinale contro l'USE Empoli.

I confronti con la Vismederi Costone nel campionato 2025/26 sono sempre stati a favore del BCL. Al Palatagliate i biancorossi chiusero con un più 26 e al Pala Orlandini con un più 3. Domenica il Costone si presenterà a Lucca senza il suo miglior realizzatore e capitano della squadra, Ferdinando Nasello, ma non per questo la partita sarà una passeggiata di salute.

Proprio in questi play-off il BCL ha constatato e toccato con mano quanto le partite contro squadre la cui posizione era ben lontana dalla vetta siano state difficili. Una riprova evidente fu il passaggio dello scorso anno in B Nazionale del Quarrata, rientrato tra le finaliste in extremis come ottava. O nell'attuale campionato dove troviamo nell'altro girone la Mens Sana seconda in campionato, a giocarsi il passaggio alle finali con l'USE Empoli, ottava in campionato con 16 punti in meno in classifica rispetto ai senesi.

Questo per dare ancora più credibilità a quanto potrà essere dura spuntarla su un già naturalmente coriaceo Costone che farà di tutto per sopperire all'assenza di Nasello e cercare di raggiungere la finale. Una maggiore difficoltà sarà data anche dal pochissimo tempo a disposizione del BCL per ricaricare le pile, dopo gara tre con la Virtus Siena, al contrario dei senesi che sono fermi da mercoledì.

In casa BCL le poche giornate a disposizione sono scorse come da programma: sedute di allenamento intervallate da briefing, sedute video, massaggi e un po' di palestra, in un giusto clima, tutti quanti sereni e consapevoli delle proprie capacità, il migliore stato d'animo per affrontare una sfida dura come la semifinale.

Sulla stessa linea anche coach Olivieri "La serie con Costone si preannuncia molto difficile. Sarà importante partire subito bene tra le mura amiche e non sarà assolutamente scontato. Dobbiamo recuperare le forze e concentrarci sulle priorità sia in attacco che in difesa. Non sappiamo ancora se potremo avere il roster al completo."

La prima partita della serie merita un recap sulle statistiche che differenziano le due squadre. 81,2 i punti in media realizzati dal BCL e 75,7 quelli del Costone, i punti subiti sono 71,5 per i biancorossi e 68,9 per i gialloverdi. Tra i top scorers da tre punti, svetta Drocker con 537 punti realizzati e sempre per il BCL Dubois con 497 e Trentin con 384, i primi tre tra i senesi sono, Ballabio con 405 punti a referto, Nasello con 403, domenica però assente e Masciarelli ancora con 403 punti. I primi tre realizzatori da due punti, sono per il BCL, Dubois con 144, Trentin 123 e Drocker con 96 punti, sulla sponda Costone c'è Nasello con 138, Ballabio a 106 e Zocca con 96 punti. Appuntamento a domenica 24 maggio alle ore 18:30. Arbitreranno l'incontro gli ormai affezionati al Palasport di Via delle Tagliate i signori, Marinaro e Nocchi di Pisa