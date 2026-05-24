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Bcl, è finale!

lunedì, 1 giugno 2026, 00:18

BCL – VISMEDERI COSTONE SIENA

21/17 – 32/33 – 53/38 – 72/52

21/17 – 11/16 – 21/5 – 19/14

BCL: Landucci, Valentini 8, Drocker 10, Dubois 15, Simonetti 14, Del Debbio 6, Pierini 1, Pichi 3, Trentin 15, Cirrone .All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Costone Siena: Masciarelli 3, Zocca 14, Massari, Paoli M 6, Paoli F 2 Zenelli 3, Piattelli, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 6. All. Belletti, ass. Franceschini

Inizio di partita da coltello tra i denti come era prevedibile, apre Trentin e replica Masciarelli, botta e risposta tra le due squadre e 9-6 sul tabellone dopo i primi 5 minuti. Costone che colpisce prevalentemente da fuori, mentre i biancorossi preferiscono attaccare il canestro dall'area. Il Costone a due dal termine perde Masciarelli uno dei suoi migliori giocatori, costretto ad uscire per un risentimento alla coscia destra. Trentin implacabile da sotto canestro fa salire il punteggio del BCL fino a 21-17 di chiusura del primo quarto.

Costone va a canestro in apertura di quarto e per i biancorossi risponde Drocker per il 23-19, poi Trentin si libera di un avversario e da sotto realizza altri due punti per il 25-19 con sei minuti al riposo.

Costone mantiene anche nel secondo quarto il tiro da tre come unica soluzione di gioco, riuscendo a tenere il passo del BCL che a due giri di orologio si porta sul 29-27, poi però Nanniperi riesce ad entrare sul pitturato e impatta sul 29 pari, a un minuto e 57 dal riposo. E' pronto Valentini a rispondere da tre, ma altrettanto pronto il Costone che chiude il quarto sul più uno

Apre Dubois da due, poi è Pichi a sperimentare con successo il tiro da tre per il 37-33, il BCL c'ha preso gusto e anche Dubois riesce a metterla da tre con il Costone Siena a secco di canestri da oltre quattro minuti.

Nannipieri fa due su due dalla lunetta, interrompendo il digiuno, subito azzerati da Simonetti, poi Dubois dalla distanza regala al BCL altri tre punti ed altri tre arrivano da Drocker e ancora due punti da Simonetti in un finale di terzo quarto incandescente, 50-38 e sul cronometro un minuto e 24 alla terza sirena, poi ancora Del Debbio da tre chiude il terzo quarto a 53-38.

Ultimo quarto, qui il BCL si gioca la finale, il vantaggio che si è costruito però è di quelli importanti e Simonetti ci mette su altri due punti e di nuovo Simonetti in tap-in per altri due pesantissimi punti. Zocca va sui liberi per un antisportivo fischiato a Landucci per il 58-41, Del Debbio però ruba palla e restituisce la cortesia con altri due punti per i biancorossi per il 60-41

Il vantaggio del BCL si dilata fino al più ventiquattro con 5 giri di orologio al termine e per il Costone iniziano ad avvicinarsi le ombre di una sonora sconfitta.. Sul cronometro restano da giocare 120 secondi con un vantaggio del BCL ormai inattaccabile, una vittoria meritatissima che lancia il BCL in un'epica finale con la Mens Sana, si chiude così gara 3 con un rotondo 72-52.