Rassegna stampa: Ceduta la testa della classifica

martedì, 4 febbraio 2020, 15:21

La tragedia di Kobe Bryant ha fatto emergere la differenza enorme che c’è fra i giocatori burattini che invadono ogni cosa per dare al pubblico il nulla da consumare e i giocatori che hanno peso e spessore fuori dal gioco

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:29

Vittoria in rimonta per i rossoneri che espugnano Sanremo con i gol di Meucci e Nannelli e conquistano tre punti che valgono, per la prima volta in questa stagione, la testa solitaria della classifica come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

martedì, 28 gennaio 2020, 08:36

Questa volta l’aiuto del Borgo non arriva contro Pisa, ma contro Prato capolista. Arriva dopo un primo tempo in cui sembra che l’amico fidato voglia tradire. Arriva davanti a un pubblico che in teoria tifa tutto Lucchese.

lunedì, 27 gennaio 2020, 09:24

I tre punti raccolti non senza sofferenza contro il Ghiiborgo rilanciano le ambizioni di classifica dei rossoneri, come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola che sottolineano la prova di Iadaresta, Nannelli e Coletta, oltre all'eurogol di Nolé