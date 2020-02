Rubriche



Rassegna stampa: una vittoria sofferta quanto importante

lunedì, 24 febbraio 2020, 09:20

Tre punti, quelli contro il Ligorna, arrivati dopo una gara in inferiorità numerica e in mezzo a molte difficoltà ma che permettono di rimaere in testa alla classifica e confermano il carattere dei rossoneri come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese in 10 non sfonda poi Iadaresta risolve il rebus, il bomber arrivato a gennaio risolve il match contro un buon Ligorna: una rete che pemette di mantenere il primato". Monaco: "Vittoria di carattere soffriremo fino all'ultimo". E ancora: "Espulsione di Papini non era chiara occasione da gol né ultimo uomo ma non vogliamo creare alibi".

La Nazione titola: "La Lucchese anche in dieci vince e rimane in testa. Lucchese salda in testa batte di misura il Ligora, la gara la fanno i padroni di casa, al 19° della ripresa Iadaresta sigla la vittoria". Monaco e Deoma: "Vince il gruppo", trainer e direttore sportivo d'accordo: "I conti li faremo alla fine, importante è restare così compatti". E ancora: "Cruciani su tutti e Bitep ok". Il tecnico: "E' stato determinante l'apporto di chi è entrato dalla panchina, buona la partenza e bravi a non mollare".

Corriere dello Sport-Stadio: "Festa Lucchese, tris del Prato, il Casale ralleta, blitz di Seravezza e Savona". Nessun titolo su Tuttosport e Gazzetta dello Sport . La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.