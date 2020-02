Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese in vetta

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:29

Vittoria in rimonta per i rossoneri che espugnano Sanremo con i gol di Meucci e Nannelli e conquistano tre punti che valgono, per la prima volta in questa stagione, la testa solitaria della classifica come si legge dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Missione compiuta per la Lucchese: vittoria a Sanremo e primato solitario. I rossoneri vincono in rimonta con le reti di Meucci e Nannelli a due minuti dalla fine: ora hanno un punto sul Prato". La soddisfazione di Monaco: "Noi bravi a ribaltare la situazione. Al Porta Elisa vorrei più gente come quando giocavo io". E ancora "Papini gioca da veterano, male Lici".

La Nazione titola: "Lucchese vince a Sanremo. Arriva il sorpasso in vetta. Liguri in vantaggio nel primo tempo, poi sono decisivi i cambi di Monaco. La ripresa è solo rossonera, Meucci pareggia e Nannelli realizza il 2-1 all'88'". Russo: "E' la prima vera svolta". Il presidente rossonero elogia squadra e tifosi: "Decisivo il cambio di mentalità nella ripresa e il sostegno". E ancora "Nannelli e Bitep sono i migliori".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese sorpassa il Prato e balza al comando". Tuttosport: "Lucchese prima". Nessun titolo su Gazzetta dello Sport .

