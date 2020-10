La caduta dei campioni. Storie di sport tra la gloria e l'abisso

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 8 ottobre 2020, 12:30

A distanza di quasi otto mesi, il Porta Elisa riapre i battenti, ed è la prima volta dall’inizio della pandemia che i lucchesi possono tornare a vedere la partita. L’effetto è certamente straniante, bisogna stare a distanza con l’obbligo di indossare la mascherina: al ristorante e nei bar si può...

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:08

Contro il Grosseto arriva la seconda sconfitta consecutiva accompagnata da una prestazione sconcertante per la pochezza mostrata, come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 6 ottobre 2020, 11:09

La Pantera esce con le ossa rotte da Novara, ma la vera partita si giocava a pochi chilometri, a Torino, dove è andata in onda una sceneggiata all’Italiana che rischia di compromettere la possibilità di giocare a calcio in tempi di pandemia.

lunedì, 5 ottobre 2020, 09:05

A Novara arriva la prima sconfitta stagionale al termine di una prestazione che lascia a desiderare nel secondo tempo, quando i piemontesi hanno preso il largo con i suoi uomini più rappresentativi, come viene sottolineato nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola