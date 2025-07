Rubriche



Tempestini si ritira

venerdì, 4 luglio 2025, 15:37

Tommaso Tempestini appende le scarpe al chiodo. Una frase negli anni diventata iconica che esprime in quattro parole un'intera vita dedicata allo sport. Difficilmente viene usata per i comprimari, è invece diventata quasi un riconoscimento dedicata ai campioni Nel caso di Tommaso nessuno pensi che sia una esagerazione; è stato fino a 20 giorni fa uno dei perni più importanti che il BCL potesse avere in campo, negli anni è stato protagonista in seria A dilettanti, in serie B nazionale e negli ultimi 3 anni con il BCL, dalla C gold alla B interregionale sfiorando per 2 anni consecutivi la promozione in B nazionale. Un animo gentile, dal carattere forte e deciso, con dentro una livornesità presa dalla sua città natale, capace di stemperare con un gesto o una smorfia le situazioni più difficili. Per raccontare di quanto Tommaso abbia fatto sul parquet per il BCL occorrerebbe scrivere molte pagine; ha sempre dimostrato un attaccamento ai colori societari senza eguali, una professionalità e serietà ai massimi livelli, spendendosi sempre tantissimo anche nell'aiutare i compagni, specialmente i più giovani.

"Non temiamo nessuna smentita – si legge in una nota del BCL – quando diciamo che Tommaso è stato fondamentale per la crescita del BCL e di questo non ci stancheremo di ringraziarlo.E se da un lato perdere un giocatore di tale livello non può che farci dispiacere, dall'altro abbiamo la felicità e la sicurezza che non perderemo la sua esperienza e la sua professionalità e la sua grande empatia. Per lui infatti adesso si aprono altre porte all'interno del BCL, ma a questo punto meglio dire che le porte del BCL per Tommaso sono rimaste sempre spalancate. Dalla prossima stagione infatti Tommaso Tempestini entrerà a far parte dello staff tecnico del BCL, portando tutta la sua esperienza di giocatore nonché di professore di scienze motorie. A Tommaso quindi diciamo un grande grazie per quanto ci ha dato e per quanto ci potrà dare da qui in avanti".