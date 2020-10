Rubriche



Rassegna stampa: nuovo crollo

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:08

Contro il Grosseto arriva la seconda sconfitta consecutiva accompagnata da una prestazione sconcertante per la pochezza mostrata, come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Grosseto, due lampi e tanto agonismo, Lucchese, la luce non si accende mai. Per la seconda volta nella storia i maremmani espugnao il Porta Elisa con una doppietta di superman Boccardi". Monaco: "Deluso per questo ko". Russo: "Chiedo a tutti pazienza".

La Nazione titola: "Lucchese crolla anche contro il Grosseto. Primo derby amaro per i rossoneri alla prima co il pubblico al Porta Elisa davanti a quasi 400 paganti Boccardi non perdona". E ancora: "La squadra rossonera ha pagato dazio soprattutto a centrocampo, reparto da rivedere".Monaco: "Ha funzionato poco un po' tutto".

Nessun titolo per Corriere dello Sport-Stadio. Tuttosport: "Grosseto ok a Lucca". Gazzetta dello Sport: "Boccardi bum bum e Grosseto express" La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.