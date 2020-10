Rubriche



Rassegna stampa: terzo ko di fila, i progressi non bastano

lunedì, 12 ottobre 2020, 09:15

Terzo ko di fila per i rossoneri che a Vercelli sanno però segnali di ripresa, ma restano i problemi sulle troppe reti subite e sul rendimento degli over ritenuto insufficiente come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese Rolando sembra Ronaldo e per i rossoneri arriva il terzo ko di fila. Con la Pro Vercelli la reazione c'è stata ma gli over hanno deluso le aspettative la difesa subisce troppe reti (10 in 4 partite)". Monaco: "E' un periodo nero ma non meritavamo di perdere". E ancora: "Amarezza nel club rossonero per come è maturato il nuovo ko per il dg Mario Santoro gli esperti debbono dare qualcosa in più".

La Nazione titola: "Lucchese ko a Vercelli, terza sconfitta consecutiva. La Lucchese inciampa nonostante i progressi, per i rossoneri sembra salutare il cambio di modulo, ma arriva il terzo ko dopo Novara e Grosseto. Vano il gol di Signori nei minuti finali". Monaco: "La C è dura c'è da lavorare molto. La seconda rete ci ha tagliato le gambe. La squadra è stata più aggressiva e più incisiva avremmo meritato il pareggio".

Nessun titolo per Corriere dello Sport-Stadio. Tuttosport: "Comi e Ronaldo esaltano la Pro, Lucchese in difficoltà e ancora sconfitta". Gazzetta dello Sport: "La Pro Vercelli va con il super attacco". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.