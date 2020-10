Rubriche



Rassegna stampa: Crollo Lucchese

martedì, 20 ottobre 2020, 09:34

Si allunga la fila dei ko rossoneri che perdono in casa anche contro il Como, davvero tanti i limiti di questa squadra che stenta in ogni reparto come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola. I commenti dei protagonisti.

Il Tirreno apre così: "Lucchese senza centrocampo cede al Como dopo 68 anno l'ultimo ko al Porta Elisa risale al 1952. Rossoneri in vantaggio ribaltati dai lombardi, sfiorano il pari nel finale". E ancora: "Bitep entra e ottine il rigore, Kosovan sembra un ectoplasma. Preso il mediano Caccetta 250 presenze tra C1 e B". Monaco: "U ko rocambolesco". Deoma: "Una beffa". Russo: "Non meritavamo questo passo falso però subiamo troppi gol e su questo dobbiamo riflettere".

La Nazione titola: "Lucchese parte forte e va in vantaggio poi il Como mette la freccia e sorpassaa. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoneri che all'ultimo accorciano le distanze ma non evitano il ko". E ancora: "Caccetta entra in squadra è l'uomo di esperienza di Monaco". Russo: "Subiamo troppi gol e in modo banale m io continuo a avere fiducia in questo gruppo".

Corriere dello Sport-Stadio: "La Lucchese è ancora troppo fragile, il Como va sotto ma poi ribalta il match". Tuttosport: "Il Como cresce tre punti a Lucca in rimonta". Gazzetta dello Sport: "Il Como in volo crollo Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.