Rassegna stampa: Ancora una sconfitta, nonostante qualche progresso

venerdì, 23 ottobre 2020, 09:12

Ennesima sconfitta, la quinta consecutiva, accompagnata da una prestazione inguardabile: la Lucchese è sotto processo e la posizione di mister Monaco molto delicata come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

martedì, 20 ottobre 2020, 09:34

Si allunga la fila dei ko rossoneri che perdono in casa anche contro il Como, davvero tanti i limiti di questa squadra che stenta in ogni reparto come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola. I commenti dei protagonisti

martedì, 13 ottobre 2020, 16:40

Archiviata anche la sconfitta di Vercelli la Pantera deve poter avere il tempo di mettere a fuoco, metabolizzare e ripartire con fiducia, determinazione e soprattutto fame. È quest’ultima che non può e non deve mancare come in una famiglia in cui si tira la cinghia e si fanno sacrifici

lunedì, 12 ottobre 2020, 09:15

Terzo ko di fila per i rossoneri che a Vercelli sanno però segnali di ripresa, ma restano i problemi sulle troppe reti subite e sul rendimento degli over ritenuto insufficiente come viene sottolineato con preoccupazione nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola