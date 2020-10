Rubriche



Rassegna stampa: Novara più forte, Lucchese ko

lunedì, 5 ottobre 2020, 09:05

A Novara arriva la prima sconfitta stagionale al termine di una prestazione che lascia a desiderare nel secondo tempo, quando i piemontesi hanno preso il largo come viene sottolineato nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La giovane Lucchese dura un tempo troppo forte il Novara grandi firme. I rossoneri falliscono la ghiotta occasione del pari con Meucci e nella mezzora finale mollano subendo altre due reti". E ancora: "Il presidente Russo ha visto buone cose nella prima frazioene, il diesse Deoma non pare interessato a altri movimenti di mercato". Monaco rimprovera la squadra: "Mollati gli ormeggi dopo il 2-0".

La Nazione titola: "Lucchese ko. La Lucchese spreca il Novara l'affonda, i rossoneri nel primo tempo sotto di un gol con l'unico tiro in porta degli avversari. Nella ripresa la squadra si sbilancia e capitola". Russo: "Lucchese troppo timida nelle azioni di contropiede". Monaco: "Giocato alla pari, poi siamo stati polli"E ancora: "Mercato, in arrivo un probabile centrocampista e un attaccante per la punta ìsi fa il nome di Moreo"

Nessun titolo per Corriere dello Sport-Stadio. Tuttosport: "Novara alla grande, Lucchese travolta: 3-0, Bianchi Gonzalez e Buzzegoli". Gazzetta dello Sport: "Novara tre squilli Lucchese, Lucchese ko e Buzzegoli segna da corner". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.