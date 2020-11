Il calcio (non) è una cosa seria

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 23 novembre 2020, 09:35

Dura sconfitta con contorno di polemiche contro la Giana per la concessione di un rigore che ha visto solo l'arbitro e che gli stessi avversari ritengono molto generoso, ma il gioco e le vittorie latitano, come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 20 novembre 2020, 09:44

Viva Lopez, viva gli uomini giusti al posto giusto, viva i nuovi arrivi e i rigenerati, come Kosovan che ha preso il posto del gemello sconclusionato di inizio stagione, viva le magliette con un’anima dentro, viva le ventate di mentalità e di personalità

giovedì, 19 novembre 2020, 09:09

Ancora un pari in trasferta per i rossoneri a cui la cura Lopez comicia a fare effetto: in Sardegna un punto di carattere, ma potevano essere tre considerando le occasioni avute come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

martedì, 17 novembre 2020, 16:28

Fra le grandi si fanno notare la maglia a zig zag dell'Inter, alternata con un pigiama a quadri in trasferta forse nel tentativo di superare in cattivo gusto la Juventus vestita come l'Udinese l'anno precedente, ma gli esempi non mancano in ogni categoria: la difesa dei simboli e delle tradizioni...