Rassegna stampa: Lucchese, buio in campo

giovedì, 26 novembre 2020, 08:21

Un imbarazzante capitombolo interno, non certo reso meno pesante dalle quattro reti segnate nel finire di gara: la Lucchese, sempre più ultima in classifica, è in un mare di guai come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese sepolta da 5 reti in 70' reagisce nel finale e sfiora il pari. Il Covid condiziona la prestazione, ma no basta a giustificare gli errori macroscopici della prima frazione di gioco". E ancora: "Una squadra da rfondare nel mercato di riparazione". Lopez: "Se la squadra non è al top della condizione fa fatica con tutti gli avversari".

La Nazione titola: "Lucchese, buio in campo per 70 minuti. sotto di cinque reti recupera quattro gol, ma non bastano. La prima vittoria non ne vuole sapere di arrivare". Lopez: "E' andato tutto storto per 70 miuti, ma niente croce addosso ai ragazzi, Chiedo alla città di avere pazienza. Bisogna arrivare al mercato di riparazione". E ancora: "Meucci, Bianchi e Nannelli sufficienti".

Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.