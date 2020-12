Rubriche



Rassegna stampa: La Lucchese cola a picco

lunedì, 30 novembre 2020, 08:37

Dal derby di Pistoia arriva ancora una sconfitta per i rossoneri la cui classifica è sempre più pericolosa. Errori e ingenuità, cali di condizione fisica, sterilità offensiva alla base del tracollo come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese nuovo ko Pistoiese ringrazia "nonno" Valiani, il quarantenne centrocampista orange con un assist e un gol stende i rossoneri. Benassi e soci sempre più ultimi con nove sconfitte in 12 partite senza vittoria". Lopez: "Costretti a giocare ogni tre giorni".

La Nazione titola: "La Lucchese cola a picco anche a Pistoia. Un gol per tempo e le velleità dei rossoeri affonda, Ancora una volta pesao le occasione sprecae in avvio e le disattenzioni". Deoma: "La salvezza è ancora possibile". Il dottor Tambellini: "Fatica di più chi ha fatto i conti con il covid". E ancora: "Benassi ammonito: era in diffida, squalificato. Il capitano dovrà saltare la sfida di Pontedera".

Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "Pistoiese ok Riolfo, resa della Lucchese". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.