Basketball Club Lucca protagonista nel 3x3

lunedì, 23 giugno 2025, 18:58

Un inizio d'estate a tutta birra per il Basketball Club Lucca protagonista in ben 3 categorie nel 3x3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il comitato regionale toscano. Sono infatti tre le squadre con i colori del BCL che hanno raggiunto le semifinali e andranno a confrontarsi con le altre squadre provenienti da tutta la Toscana.

I primi a scendere in campo saranno gli Under 14, che sabato 28 Giugno alle ore 17:15 al Palazzetto dello sport di Calcinaia proveranno a spuntarla in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno sulle 16 squadre presenti, suddivise in 4 gironi.Alle 18:15 toccherà ai ragazzi dell'Under 16 a posizionarsi sul parquet del Palazzetto, sempre a Calcinaia e sempre in un girone all'italiana.

Anche per loro non sarà vita facile, le loro semifinali si disputeranno sempre con 16 squadre suddivise nuovamente in quattro gironi e sempre con partite di andata e ritorno.Infine sempre nel 3x3, alle 19:30 ancora a Calcinaia, saranno i ragazzi della Under 18 ad essere chiamati a difendere i colori del BCL, ad aspettarli ci saranno 8 squadre suddivise i 2 gironi che si affronteranno con la solita formula delle altre categorie. In palio, sia per la Under 14, che per la Under 16 e per la Under 18 ci sarà il titolo di campione regionale.