Rubriche : pagine sportive



Maradona

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:32

Maradona

Jimmy Burns

BUR Rizzoli

€ 15,00

Per acquistare il libro

La scheda del libro

Diego Armando Maradona è stato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, il più fantasioso, capace di numeri individuali imprevedibili ma anche di trascinare i compagni di tutte le squadre in cui ha giocato. Durante la sua tempestosa carriera ha militato nei migliori club in Sud America e in Europa ed è stato una figura centrale in quattro Coppe del mondo. Ma non è stato solo questo: Maradona ha personificato il calcio sia come sport popolare sia come grande business, contribuendo a un cambiamento epocale dell'intero settore. L'uomo Maradona ha oltrepassato il ricordo del calciatore, fondendosi nella figura di un idolo vivente, immortale e mitico.

Scritto da un premiato giornalista investigativo esperto di questioni calcistiche e tifoso appassionato, questo libro ripercorre le gesta del campeón dagli slum di Buenos Aires, dov'è nato, all'apogeo sportivo, alle vicissitudini degli ultimi anni di carriera - compresa la squalifica per doping ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti -, attraverso un'accurata ricerca e le testimonianze dirette di chi ha assistito alla sua parabola umana e sportiva. Un ritratto a tutto tondo del più grande calciatore dell'era moderna e dei retroscena politici e sportivi della sua straordinaria ascesa e delle sue molte cadute.

L'autore

Jimmy Burns, scrittore e giornalista investigativo pluripremiato, lavora come corrispondente del “Financial Times”.

Esperto di calcio e di politica estera, nel 1982 è stato l’unico corrispondente estero inglese in Argentina durante la guerra delle Falkland.

Tra i suoi libri in tema calcistico, When Beckham went to Spain (2004) e La roja (2012) sulla nazionale spagnola di calcio.