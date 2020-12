Rassegna stampa: Lucchese, si riaccende la speranza

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 9 dicembre 2020, 08:42

La gioia per la prima vittoria rossonera nel campionato dura il tanto di un alleluia. La vittoria contro il Pontedera infatti casca come la mela di Newton, schiacciata a terra dalla forza della gravità: nemmeno il tempo di far camminare le speranze appena nate, di impacchettarle nei regali da mettere...

lunedì, 7 dicembre 2020, 08:28

Nuovo scivolone casalingo (il sesto consecutivo) per i rossoneri impegnati contro l'Alessandria: l'impegno non è mancato ma la classifica come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola è sempre più preoccupante

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:03

Nella seconda casella del calendario dell’avvento la Lucchese trova una vittoria e una possibilità di ricominciare tutto daccapo. Se questa fosse davvero stata la prima giornata della nuova stagione, la Pantera sarebbe prima in classifica

giovedì, 3 dicembre 2020, 09:04

Dal derby di Pontedera arrivano tre punti pesantissimi in chiave salvezza ottenuti grazie a una prestazione di squadra e a uno straordinario Coletta che si è opposto a tutte le conclusioni dei granata come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola