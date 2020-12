Rassegna stampa: Cresce la speranza

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:30

A Livorno si è vista la miglior Lucchese dell’anno: Lopez ormai ha in mano la squadra, conosce pregi e difetti e ha toccato i tasti giusti per tirar fuori dai suoi ragazzi il meglio, capendo prima di tutto il materiale che ha in mano e sfruttando le caratteristiche di esso...

lunedì, 21 dicembre 2020, 09:31

Un derby che dà fiducia alla Lucchese: il pari più che meritato di Livorno è un altro passo verso la rincorsa alla salvezza, ma restano molti dubbi sull'operato dell'arbitro come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:32

Un libro del 1995 tradotto in italiano nel 2020: l'anno della morte di Maradona. Un libro che a El Diez non è piaciuto, perché infila le dita fra le penne delle sue ali d'angelo. Un libro lontano dalle agiografie post-mortem, da leggere per chi non ha paura del Diego uomo,...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:41

La scelta della maglia gialla nasce dalla scaramanzia, proprio come a Pontedera. "Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male", diceva Eduardo De Filippo, quindi ben venga qualsiasi iniziativa che possa allontanare la sfortuna e infondere sicurezza, ma per salvarsi la Lucchese ha bisogno di calciatori adatti e...