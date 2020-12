Rassegna stampa: Lucchese, finalmente puoi sorridere

Altri articoli in Rubriche

martedì, 1 dicembre 2020, 08:11

Fra i tanti numeri che descrivono la disastrosa stagione della Pantera, questo è forse quello che più di ogni altro è in grado di rappresentare le difficoltà che la Libertas sta incontrando nella ritrovata Serie C.

lunedì, 30 novembre 2020, 08:37

Dal derby di Pistoia arriva ancora una sconfitta per i rossoneri la cui classifica è sempre più pericolosa. Errori e ingenuità, cali di condizione fisica, sterilità offensiva alla base del tracollo come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

giovedì, 26 novembre 2020, 08:21

Un imbarazzante capitombolo interno, non certo reso meno pesante dalle quattro reti segnate nel finire di gara: la Lucchese, sempre più ultima in classifica, è in un mare di guai come risulta dai commenti e dalle interviste dei giornali in edicola

martedì, 24 novembre 2020, 09:54

Il calcio è ossessione, religione, spettacolo, affare milionario. Fa soffrire, gioire e litigare. Ma è prima di tutto un gioco: Gli Autogol sono sempre pronti a ricordarcelo con sketch e parodie dissacranti che fanno ridere i tifosi di tutte le età.