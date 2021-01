Rassegna stampa: svolta in classifica

Altri articoli in Rubriche

domenica, 17 gennaio 2021, 09:41

Quinto risultato utile consecutivo, terza gara in rimonta, un nuovo pari pesante, quello raccolto contro la capolista Renate dai rossoneri, che hanno saputo giocare senza timore anche contro la formazione che guida il torneo palesando nuovi miglioramenti, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

lunedì, 11 gennaio 2021, 09:51

Un pari pesante, quello raccolto a Lecco dai rossoneri, che hanno dimostrato una volta ancora la continua crescita caratteriale recuperando il doppio svantaggio con i nuovi innesti che sono partiti subito bene, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

giovedì, 24 dicembre 2020, 09:37

Un pari, quello contro la Carrarese, che fa crescere la speranza nella rimonta salvezza dei rossoneri, autori di una bella prestazione, con qualche rimpianto per le occasioni gettate, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 21 dicembre 2020, 12:30

A Livorno si è vista la miglior Lucchese dell’anno: Lopez ormai ha in mano la squadra, conosce pregi e difetti e ha toccato i tasti giusti per tirar fuori dai suoi ragazzi il meglio, capendo prima di tutto il materiale che ha in mano e sfruttando le caratteristiche di esso...