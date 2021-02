Rubriche



Rassegna stampa: La punizione dell'ex

lunedì, 15 febbraio 2021, 08:48

I rossoneri tengono testa per quasi tutto il match contro il Como, ma cadono per una punizione sul finire della gara trasformata nel gol vittoria proprio da uno degli ex della partita, Arrigoni, che condana i rossoneri all'ultimo posto in solitudine come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, la punizione dell'ex. Ora i rossoneri restano ultimi. Como stregato per i ragazzi di Lopex che tengono testa alla capolista e nel finale soo beffati da un calcio piazzato di Arrigoni". Lopez: "Pagata un'ingenuità". Gattuso: "Vittoria meritata". Russo: "Non ci sono 30 punti tra noi e la capolista". E ancora: "Panati, concentrato e lucido. Sbrissa, volontà e carattere".

La Nazione titola: "La Lucchese fa soffrire la capolista ma cade. Nel finale il Como passa grazie a una punizione di Arrigoni Nonostante l'ultimo posto i rossoeri hano giocato alla pari con gli avversari". Russo: "Peccato, sconfitta immeritata". Santoro: "Ko bugiardo". Lopez: "Una beffa il loro gol. Ora riscattiamoci". E ancora: "Petrovic sempre pericoloso, Benassi c'è".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "Il Como fa fatica ma in casa c'è: in vetta da solo Lucchese tosta, Gattuso azzezza la mossa Arrigoni nel suo stadio sono tutte vittorie". Tuttosport: "Arrigoni punisce la Lucchese. Dopo il ko nel derby la squadra di Gattuso torna a vincere e resta sola al comado". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.