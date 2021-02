Rassegna stampa: rossoneri finalmente tosti e aggressivi

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 18 febbraio 2021, 15:24

E' vero che svarioni difensivi, partite già perse dopo pochi minuti e incapacità tecnica di costruire qualsiasi trama di gioco degna di questo nome sono costanti che sembrano accompagnare per necessità ogni partita della Lucchese, ma deve esistere un sistema per fare altri punti: la rotazione continua degli uomini dà...

giovedì, 18 febbraio 2021, 09:12

I rossoneri collezionano l'ennesima figura sconcertante della stagione, di fatto non scendendo in campo per 70 minuti e svegliandosi solo negli ultimi minuti di gara: così la salvezza è un miraggio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 15 febbraio 2021, 08:48

I rossoneri tengono testa per quasi tutto il match contro il Como, ma cadono per una punizione sul finire della gara trasformata nel gol vittoria proprio da uno degli ex della partita, Arrigoni, che condana i rossoneri all'ultimo posto in solitudine come si legge nei commenti e nelle interviste dei...

mercoledì, 10 febbraio 2021, 13:35

Sono molteplici le occasioni in cui è parso che alla Lucchese non venisse dato quanto gli spettava, non ultima la partita di Grosseto persa per un rigore all'ultimo minuto su fallo di mano di un giocatore voltato di spalle a mezzo metro dalla palla in seguito a una punizione che...