Rassegna stampa: sempre più nel baratro

lunedì, 15 marzo 2021, 09:10

La Lucchese trova il modo di perdere la nona gara casalinga stagionale e si complica ulteriormente la vita nel già difficile cammino verso la salvezza: ora si gioca tutto in pochi giorni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, nono ko al Porta Elisa. Alla Pro Sesto tre punti di rigore. Gli ospiti tornano a vincere dopo un mese e mezzo al cospetto di una squadra senza grita che si sveglia solo nel finale". Lopez, continua l'amarezza: "Perdere così fa male". E ancora: "Panati, gara appena sufficiente, Petrovic e Adamoli impalpabili". Mister Parravicini felice: "Tre punti dedicati al nostro Scapuzzi".

La Nazione titola: "Un rigore mette nei guai la Lucchese. Sconfitta al Porta Elisa con la Pro Sesto che capitalizza l'unica vera occasione della partita. Mercoledì scotro diretto con la Giana Erminio". Russo: "Amareggiato, per la prima volta in stagione il numero uno del club sceglei il silenzio. No comment anche da Santoro e Deoma dopo il nuovo capitombolo interno". E ancora: "I rossoneri rilanciano i... derelitti. La Pro Sesto non segnava da 400'". Lopez: "Paghiamo carissimo l'unico errore". Pagelle: "Dalla Bernardina errore fatale, Petrovic sciupa tutto".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: "La Pro sesto vince in casa Lucchese", Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.