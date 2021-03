Rubriche



Rassegna stampa: il baratro sotto la Lucchese

venerdì, 18 marzo 2022, 09:12

La Lucchese sprofonda verso l'abisso della serie D al termine dell'ennesima partita sconcertante che vedeva i rossoneri in vantaggio di due gol a metà secondo tempo, ora la salvezza è quasi impossibile come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese a un passo dal barato. Giana la ribalta e la spinge in serie D. A 25 minuti dal termine e con il doppio vantaggio i rossoneri subiscono la rimonta grazie ai gol dei lombardi". Lopez senza più voce: "Sono emersi i soliti problemi di gestione". Russo: "Obbligati a provarci". E ancora: "Meucci una doppietta inutile, Zennaro, tocchi illuminanti".

La Nazione titola: "Sotto i piedi della Lucchese ora c'è il baratro. Avanti di due gol sulla Giana Erminio i rossoneri si fanno agganciare e sorpassare. E uno degli scontri salvezza finisce con una debacle". Russo: "Finale che ha avuto dell'incredibile. La squadra ha l'obbligo di lottare sino a quando i numeri non diranno che saremo spacciati. Ci sarà tempo e modo per analizzare questa annata". E ancora: "Sufficienze solo per Meucci, Zennaro e Bianchi". Lopez: "Ci portiamo dietro i noti problemi".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: "Lucchese sempre più in basso, la Giana ci crede, rimonta pazzesca", Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.