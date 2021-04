Rubriche



Rassegna stampa: una pochezza imbarazzante

lunedì, 19 aprile 2021, 09:11

Una Lucchese inguardabile e senza orgoglio scrive un'altra pagina verso la retrocessione disputando una gara scialba anche a Carrara, non è servito il cambio di panchina come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese travolta dagli apuani certifica la retrocessione in D. Il cambio in panchina non serve:la Carrarese domina e segna tre gol. I rossoneri mostrano la loro pochezza tecnica". Russo: "La sconfitta è giusta non siamo mai stati in partita". E ancora: "Panati, gol che evita il disonore. Maestrelli non la vede mai".

La Nazione titola: "Lucchese travolta, si apre il baratro della D. Ora solo l'aritmetica tiene ancora in gioco i rossoneri per i teorici lay out. Squadra abulica e senza orgoglio, sempre in balìa degli avversari". Russo: "Speranze al lumicino, ma proviamoci". E ancora: "Solo Cruciani tenta qualcosa in più degli altri".

Corriere dello Sport-Stadio: "Di Natale rialza la Carrarese", Tuttosport, nessun titolo, Gazzetta dello Sport: "Di Natale dà la scossa, Carrarese ok, Lucchese giù". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'edicola Lorenzini di via Fillungo.