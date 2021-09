Rubriche



Rassegna stampa: resa con l'onore delle armi

lunedì, 13 settembre 2021, 08:48

La Lucchese incappa nella seconda sconfitta consecutiva a Chiavari, il divario dei valori in campo ha deciso la gara con i rossoneri che non hanno comunque demeritato, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, fatale il minuto 26 Virtus Entella cinica e spietata. Tanto possesso di palla per i rossoneri, pericolosi in due circostanze, puniti su calcio d'angolo e su un errore del portiere". Russo: "Meritavamo di più". Santoro: "Siamo in crescita". E ancora: "Fedato, cross e tiri in porta Coletta, errore imperdonabile".

La Nazione titola: "La Lucchese si arrende con l'onore delle armi. Contro l'Entella è emerso il divario di valori tecnici ma la squadra di Pagliuca on ha demeritato e in alcune fasi si è fatta apprezzare". E ancora: "Frigerio non molla Fedato si rende sempre pericoloso". Russo: "E' negativo soltanto il risultato. La squadra ha saputo tener tedta all'Entella e ha anche sfiorato il pareggio. E non ha mai perso la bussola".

Corriere dello Sport-Stadio: "L'Entella è già in forma e piega la Lucchese". Tuttosport: "In vetta sale anche il Siena l'Entella ritorna a vincere". Gazzetta dello Sport: nessun titolo". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.