Rassegna stampa: Lucchese, la vittoria viene dalla panchina

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 13 settembre 2021, 08:48

La Lucchese incappa nella seconda sconfitta consecutiva a Chiavari, il divario dei valori in campo ha deciso la gara con i rossoneri che non hanno comunque demeritato, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 6 settembre 2021, 08:37

La Lucchese stecca l'esordio al Porta Elisa dopo essere passata in vantaggio cotro il Cesena: fatali due minuti a inizio ripresa quando i romagnoli ribaltano il risultato, proteste della società per l'arbitraggio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 5 settembre 2021, 06:19

Prima vera prova per i ragazzi di coach Tonfoni, sul parquet della palestra labronica del quartiere shanghai si è confrontata con la forte Libertas Livorno, una squadra decisamente attrezzata che gioca in serie B

lunedì, 30 agosto 2021, 08:15

La Lucchese vince all'esordio in campionato al termine di una gara ben giocata e impreziosita dal gran gol di Semprini. Stesso risultato, sempre con Pagliuca in panchina di otto anni fa quando arrivò la prima vittoria del tecnico a Lucca, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali...