Rassegna stampa: a un passo da una nuova vittoria

lunedì, 18 ottobre 2021, 08:23

Torna la rubrica “Pompey Calling” dedicata al calcio inglese con particolare riguardo agli amici dei colori rossoneri del Portsmouth FC, ma la notizia è il passaggio del Newcastle al Public Investment Fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita del principe Mohammad Bin Salman

domenica, 17 ottobre 2021, 09:13

I rossoneri tornano alla vittoria alla fine di una gara rocambolesca a Pontedera, dove la squadra di Pagliuca rischia ancora una volta per ingenui difensive, ma trova la forza per prendersi i tre punti come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 11 ottobre 2021, 09:14

La Lucchese sprofonda con la Vis Pesaro e scoppia la contestazione: nel mirino società squadra e tecnico, che per viene difeso dai dirigenti, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 3 ottobre 2021, 08:58

La Lucchese perde una gara in modo incredibile a Modena dopo averla condotta per quasi tutto il tempo: continuano a preoccupare i tanti, troppi gol presi come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola