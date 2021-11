Rubriche



Rassegna stampa: a Gubbio un punto pesante

domenica, 14 novembre 2021, 10:03

Pari che denota ulteriori segnali di crescita, quello dei rossoneri colto in Umbria dove la squadra di Pagliuca ha sfiorato la vittoria e mai è sembrata in difficoltà, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese meglio del Gubbio, punto pesante e porta inviolata. Nonostante l'infortunio (dopo 25 minuti) del bomber Semprini, i rossoneri costruiscono palle gol e colpiscono la traversa". Pagliuca elogia il gruppo: "Abbiamo imposto il gioco". Pagelle: "Shaka Mawuli insuperabile, Coletta parata decisiva".

La Nazione titola: "La Pantera esce indenne dalla tana del Lupo. Buon pareggio a Gubbio. Traversa di Frigerio alla mezz'ora del primo tempo e vantaggio sfiorato. Poi la resistenza all'assalto umbro". Pagliuca: "Bella prova, risultato importante". Russo: "Meritavamo il successo ma è un punto che vale oro". Pagelle: "Eklu è un gigante, bene anche Frigerio, difesa attenta".

Corriere dello Sport-Stadio: "Gubbio a secco, per la Lucchese un punto che vale". Tuttosport e Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.