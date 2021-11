Rubriche



Rassegna stampa: mancano due rigori

martedì, 2 novembre 2021, 08:57

La Lucchese perde a Reggio Emilia ma può recriminare per un arbitraggio che riesce a non assegnare ai rossoneri due rigori netti, il secondo dei quali clamoroso, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Reggiana un gol per tempo. Alla Lucchese negato un rigore. Dominio granata nel primo tempo, ma inizio ripresa sul risultato di 1-0 l'arbitro non fischia un fallo di mano in area". Pagliuca, Russo e Santoro: "Quel penalty era solare".Pagelle: "Coletta, due parate importanti, Corsinelli, cross e iniziative".

La Nazione titola: "La Pantera furente sconfitta a testa alta. La Reggiana fa un gol per tempo, ma i rossoneri reclamano due rigori in entrambe le frazioni. Clamoroso il secondo: negato fallo di mano". Pagliuca: "Penalty solare, risultato bugiardo". Russo: "Negato un rigore nettissimo. Episodio che ha condizionato il match". Pagelle: "Eklu, Coletta e la parte destra della difesa i migliori".

Corriere dello Sport-Stadio: "La capolista consolida il primato del girone B. Allungo Reggina il vantaggio è +3"La Viterbese si arrende, la Lucchese in festa ma quanta fatica". Tuttosport: "La Reggiana si gode la vetta in solitaria", Gazzetta dello Sport: "Reggiana ok, riparte la fuga". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.