Rassegna stampa: Lucchese a secco

giovedì, 16 dicembre 2021, 08:45

I rossoneri ancora una volta bloccati sul proprio terreno paiono aver smarrito la via del gol, la Carrarese non deve nemmeno faticare tanto per portare a casa un punto nel recupero della gara interrotta il 4 dicembre, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "La Lucchese non sfonda il muro aprano nonostante la superiorità numerica. Dominio rossonero, ma senza grandi occasioni: la Carrarese si difende con ordine e trema solo su un colpo di Fedato". Pagliuca: "Difesa chiusa e gara difficile".

La Nazione titola: "La Pantera non riesce più a graffiare. La Carrarese, pur ridotta in dieci uomini per espulsione del portiere nel derby interrotto, resiste nel recupero e porta via un punto". Pagliuca: "Mancata la zampata vincente". Santoro: "Un pareggio da non disprezzare. Fa classifica e non era facile trovare il varco per segnare. Gli avversari hanno creato un vero muro in difesa, i ragazzi ci hanno provato".Pagelle: "Minala e Fedato un po' di luce in mezzo al grigio"

Corriere dello Sport-Stadio: "Finisce senza gol tra Lucchese e Carrarese". Tuttosport: "Nella prosecuzione dell'incontro interrotto il 4 dicembre, la Lucchese non passa, regge la Carrarese in 10". Gazzetta dello Sport: "Lucchese a secco, la Carrerese in 10 resiste nel derby". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.