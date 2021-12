Rassegna stampa: Derby a reti inviolate

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 16 dicembre 2021, 08:45

I rossoneri ancora una volta bloccati sul proprio terreno paiono aver smarrito la via del gol, la Carrarese non deve nemmeno faticare tanto per portare a casa un punto nel recupero della gara interrotta il 4 dicembre, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

martedì, 14 dicembre 2021, 08:08

La rubrica Pompey Calling che tratta il calcio inglese, amplia i suoi orizzonti va alla scoperta di storie, luoghi, squadre e tifoserie europee che meritano sicuramente un’attenzione particolare come il derby tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, dove si respira ancora un’atmosfera che in altre nazioni europee è andata scomparendo...

lunedì, 13 dicembre 2021, 09:33

I rossoneri non vanno oltre il pari a reti inviolate contro un Grosseto che ha saputo imbrigliare la formazione di Pagliuca limitando i danni, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 5 dicembre 2021, 10:43

Lucchese e Carrarese disputano 45 minuti in una piscina, poi l'arbitro decide per la sospensione, ma in quelle condizioni la gara non doveva nemmeno cominciare, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola