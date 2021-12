Rubriche



Rassegna stampa: 45' di derby in una piscina, è polemica

domenica, 5 dicembre 2021, 10:43

Lucchese e Carrarese disputano 45 minuti in una piscina, poi l'arbitro decide per la sospensione, ma in quelle condizioni la gara non doveva nemmeno cominciare, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese, vince la pioggia e il derby dura solo un tempo. L'arbitro fa iniziare la partita, ma il campo è ridotto a una gigantesca piscina. Alla fine del primo tempo negli spogliatoi Minala e Bachini svengono per il freddo". E ancora: "La sfida di 31 anni fa con il Barletta venne sospesa dopo 23 minuti".

La Nazione titola: "Lucchese e Carrarese battute dal maltempo. Si giocano a fatica soltanto i primi 45 minuti in mezzo a una vera palude. Nell'intervallo l'arbitro ci ripensa e decide la sospensione. Gol annullato a Nanni". Russo: "Non si doveva iniziare, era chiaro che non si sarebbe finita".

Corriere dello Sport-Stadio: "A Lucca per 45 minuti si gioca in una piscina poi tutti a casa". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: "Lucchese-Carrarese: una farsa, campo impossibile, stop dopo 45'. Darby sotto il diluvio non doveva nemmeno cominciare". La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.