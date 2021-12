Rassegna stampa: Lucchese fermata dal muro maremmano

Altri articoli in Rubriche

domenica, 5 dicembre 2021, 10:43

Lucchese e Carrarese disputano 45 minuti in una piscina, poi l'arbitro decide per la sospensione, ma in quelle condizioni la gara non doveva nemmeno cominciare, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 29 novembre 2021, 09:18

A Pescara arriva ancora un pari senza subire reti e frutto di una prestazione corale basata sull'applicazione e il sacrificio, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

lunedì, 22 novembre 2021, 09:54

Contro il Siena arrivano tre punti e una vittoria che lancia i rossoneri nelle parti alte della classifica, confermando tutti i progressi registrati nelle ultime settimane, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 14 novembre 2021, 10:03

Pari che denota ulteriori segnali di crescita, quello dei rossoneri colto in Umbria dove la squadra di Pagliuca ha sfiorato la vittoria e mai è sembrata in difficoltà, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola