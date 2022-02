Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, non basta la supremazia nel gioco

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:24

Ennesima gara con rimpianti quella dei rossoneri a Teramo, dove conducono il match per larghi tratti ma falliscono le occasioni nitide costruite e si ritrovano con un pugno di mosche in mano, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese sbaglia l'approccio e poi fallisce due nitide occasioni da gol. Il Teramo costruisce la terza vittoria interna difendendo la rete siglata in avvio e ringrazia per gli errori di Visconti e Ubaldi". Pagelle: "Nannini stoico da centrale, Visconti flop". Pagliuca: "Usciamo di nuovo sconfitti dopo aver dominato concedendo un tiro in porta". E ancora: "Un febbraio decisivo in chiave salvezza".

La Nazione titola: "La Lucchese con poche idee cade a Teramo. La Pantera, rimaneggiata in difesa per le assenze di Bellich, Baldan e Papini, subisce il gol all'inizio e non riesce a recuperare". Pagelle: "Belloni il migliore, tante insufficienze tra i rossoneri". Pagliuca: "Occasioni da sfruttare meglio". Russo: "Lucchese, partita dominata e in mano un pugno di mosche".

Corriere dello Sport-Stadio: "Il Teramo fatica ma alla fine batte la Lucchese". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.