La lettera di un tifoso: "Se dovesse esserci un passaggio di proprietà, bene non disperdere l'attuale patrimonio"

mercoledì, 4 maggio 2022, 11:56

Il giornalista e tifoso rossonero interviene nel dibattito con un lettera: "Ha senso investire denari, pur privati che siano, per realizzare uno stadio in quella zona nevralgica del tessuto urbano? E ancora. Se, come ovvio, quello stadio sarà di supporto ad una squadra ambiziosa, dunque in grado di riempirlo, come...

domenica, 24 aprile 2022, 09:10

I rossoneri, anche con diverse assenze, chiudono alla grande la stagione regolare assicurandosi altri tre punti e mostrando la giusta determinazione in vista dei play off come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

venerdì, 15 aprile 2022, 08:48

Dopo cinque anni i rossoneri ritrovano i play off promozione grazie al netto successo di Grosseto dove la squadra di Pagliuca ha saputo imporsi sin dai primi minuti e con pieno merito, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 10 aprile 2022, 09:19

I rossoneri perdono quello che era un vero e proprio scontro diretto in chiave play off a Carrara, disputando una gara sottotono e complessivamente fallimentare nonostante il risultato positivo fosse alla portata, come di legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola